Las expectativas del Frente Ciudadano por México

El solo anuncio de la voluntad del Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Movimiento Ciudadano de constituir el Frente Ciudadano por México para participar en las elecciones del año próximo desató un alud de comentarios de todo tipo y, por supuesto, también importantes expectativas en amplios sectores del electorado. Las primeras encuestas publicadas luego del registro de la eventual coalición ante el Instituto Nacional Electoral así lo constatan.Por supuesto que el anuncio no gustó al puntero de las encuestas y hasta ahora único candidato, López Obrador. Recurrió al manido recurso de la “mafia del poder”, que ya empieza a producir rendimientos decrecientes, pero lo real es que, guste o no, se ha convertido de inmediato en una alternativa política que puede entrar a la disputa del triunfo en una elección que, todo apunta, será en busca del tercio mayor. Dicho de otro modo: el camino que ya parecía desbrozado puede empezar a llenarse de abrojos.Los epígonos de López Obrador, sobre todo en las redes sociales, recurren también a una presunta pureza política y/o ideológica para descalificar al Frente que, por lo demás, todavía debe recorrer una procelosa ruta para fraguar. Si los frentistas logran encontrar los equilibrios internos –evidentemente frágiles, inestables, delicados– y armar una propuesta de gobierno más o menos coherente, estarán en la batalla, y no puede descartarse que, si se cumplen los supuestos anteriores, cierren el paso a los “morenos”.Una reciente encuesta de Mitofsky señala que, si fuesen ahora las elecciones, el Frente (PAN-PRD-MC) alcanzaría 21.2 por ciento, frente a un 16.4 por ciento de Morena, en tanto que el PRI llegaría a 14.8 por ciento. Otra encuesta, de Parametría, lleva la intención de voto del Frente hasta un 32 por ciento, 21 por ciento para Morena y 15 por ciento al PRI. Sí, ya se sabe, las encuestas tienen muy mala prensa entre nosotros, pero son, en un ambiente de incertidumbre política como el que se vive, una referencia inevitable.En Sinaloa, si nos atenemos a los escenarios que he descrito en mis colaboraciones de la semana pasada, el Frente no parece tener una perspectiva ganadora. Los tres partidos obtendrían apenas unos 300 mil votos, dada la crisis interna de Acción Nacional y los desprendimientos previsibles, el vaciamiento del PRD y el carácter marginal del MC, aunque cierta inflación de expectativas puede jalar a una parte de los electores indecisos, sobre todo en el sur del estado, donde experiencias electorales recientes han confirmado su competitividad, que puede potenciarse con candidatos de prestigio.Si a ello le sumamos la eventualidad de que se integre en este frente el PAS, entonces sí estaríamos en Sinaloa ante una alternativa que puede ser ganadora. El efecto de arrastre que puede tener sería indiscutible.Ahora sí, dependerá del talento, la sensibilidad y la capacidad de los frentistas –en el ámbito nacional y en el ámbito local– para acercar posiciones, renunciar al maximalismos y encontrar ese espacio común de entendimiento para consolidarse como alternativa real de poder político.