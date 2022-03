Las ganas no son una cuestión de edad

audima

Como sociedad ha existido una tendencia por años de observar y juzgar a las personas bajo una lupa de comparación con los otros, en ocasiones por su edad, sexo, ocupación, intereses, oportunidades, capacidades, nivel económico y muchos otros aspectos que ha llegado al grado de acrecentar la discriminación y uso de etiquetas que han originado diversos conflictos y problemas emocionales en las distintas generaciones.

Entre estos comparativos y por lo que hoy me permito referir, es el aspecto de la edad. Cuantas veces no hemos escuchado decir entre las generaciones de niños hasta jóvenes adultos cuando no logran hacer algo bien o aprender algo nuevo, frases como:

“Eres más lento que un anciano”

“Te quedaste en otra época”

“Solo los viejos hacen eso”

“Eres de una época arcaica”

“Ya no se usa eso”

Y tantas otras frases, que lo único que refieren es que al paso de los años las ganas, potencial e intereses se van demeritando, considerando la etapa de los adultos mayores como la más obsoleta de todas, donde la motivación, innovación o diversión es algo ajenos a ellos.

Convirtiéndose todo esto en una percepción equivoca, ya que hoy en día podemos encontrar adultos mayores o ancianos que han logrado fusionar su experiencia y cocimientos con nuevas oportunidades de vida, permitiendo adaptarse a tantos cambios dentro de la sociedad, desmintiendo tantos mitos que existen hacia ellos y su edad, demostrando que se pueden derrumbar barreras y estigmas con solo el hecho de conocerlos y darles la oportunidad de aprender, como en su momento ellos fueron guía y apoyo para las generaciones menores a ellos.

En necesario hacer conciencia, que cada etapa de vida es diferente y que la velocidad que hoy en día se vive como sociedad ha implicado una adaptación constante y en muchos casos egocéntrica y egoísta, limitándose solo a lo que se quiere y puede de manera personal, sin importar lo que a los demás se les pueda aportar.

Para los adultos mayores o ancianos todo este nuevo transitar implica un reto mayor, ya que no solo tienen que adaptarse a tantos cambios sino también a todo aquello que para ellos es primordial y que en las nuevas generaciones se ha ido perdiendo, entre las cuales está la paciencia, tiempo, respeto hacia sí mismos, valores, motivación por nutrirse de manera saludable tanto física como emocionalmente, enfocar atención y tiempo a la música, lectura, artes, oficios para la vida, disfrutar el día a día, una buena compañía y platica empática.

Leer más: El universo en la mirada

Es muy cierto que las épocas y generaciones cambian, pero eso no da el derecho de menospreciar el potencial de cada ser humano sin importar su edad. Tengamos claro que cada uno tiene algo que aportar quizá en experiencia o conocimiento, pero los más importantes es que seamos empáticos y tengamos presente que las ganas no son una cuestión de edad sino de actitud.