Las gestiones

El gobernador Quirino Ordaz Coppel gestionará recursos adicionales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los ayuntamientos de Sinaloa no tengan problemas al cerrar el año, en el que se les vienen fuertes compromisos de pago. Incluso, ya en algunos, los trabajadores están radicalizando sus acciones para que se les salde las deudas añejas, como en Guasave y Escuinapa; pero Angostura, Cosalá y El Rosario no se quedan atrás. Otros más, como El Fuerte, tomaron medidas como pedir un préstamo; es decir, endeudar el municipio. Es eso lo que pretende evitar Ordaz Coppel, quien viajará hoy a la Ciudad de México para entrevistarse con el subsecretario de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo, para tratar de bajar los recursos. Esto porque las arcas del estado no están como para ir en rescate de los ayuntamientos, por eso los sinaloenses ven con buenos ojos que el gobernador se mueva para resolver ese problema.