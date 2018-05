Las gorras nacieron por una necesidad

“El beisbol es mucho deporte para ser negocio, y a la vez mucho negocio para ser deporte”… Al Rosen.--o-o-o-o-Hoy es día del correo. Ojo…: No puedo contestar a quienes no envían desde cuál ciudad o población escriben.Ernesto Parra, de Barquisimeto, pregunta…: “1.- Si un relevista entra a lanzar en la primera entrada del primer inning, sin out, perdiendo su equipo por tres carreras, y retira a los siguientes 27 bateadores seguidos, mientras sus compañeros hacen más de tres carreras, es el ganador, ¿pero es juego perfecto?. 2.- ¿Es obligatorio el uso de la gorra en juegos nocturnos?”.Amigo Nesto…: No es juego perfecto, pero en esos casos se le da un sitio en los records, registrándolo como “Un Official Perfect Game”. El juego de Armando Galarraga aparece así… Las gorras comenzaron a usarse por la necesidad de protegerse del sol. Pero se convirtieron en parte del uniforme. Es obligatorio usarlas siempre, porque imagínate si unos las llevaran y otros no, o que se usaran en los juegos diurnos, pero no en los nocturnos.Ricardo M. Aceves P. de Culiacán, pregunta…: “¿Entonces, es inválida la carrera, aun cuando se anote antes del último out de un inning, cuando ese out es forzado?”.Amigo Chardo…: Eso es correcto, puede ser out sencillo, double play o triple pay. El corredor puede haber llegado mucho antes a home, pero si el último out es forzado, no hay carrera. Lo reza así la regla 4.09.Carlos Benítez, de Caracas, pregunta…: “¿Quién lo autoriza a estar escribiendo acerca de quiénes van llegar y quiénes no al Hall de la Fama de Cooperstown?”.Amigo Chalo…: Me autoriza, en primera instancia, mi profesión. Por si lo ignorabas, soy periodista. Después, voto cada año en la elección para llevar a ese recinto a los inmortales. Por último, amo al beisbol y su historia. Lo que digo es por quiénes votaré y por quiénes no, con excepciones como la de Derek Jeter, de quien sí digo que va directo a Cooperstown. ¿O tú crees que lo dejaremos fuera?Miguel A. Landino, de Hermosillo, pregunta…: “Según Ud. le respondió al lector Sinecio Ordóñez: mas nunca habrá cadenas de victorias seguidas en Series Mundiales. ¿Por qué tanto pesimismo si el beisbol es un juego de sorpresas?...¡Sorpresa te da la vida!Amigo Migo…: Cada vez la oficina del comisionado y los mismos propietarios de equipos buscan que los rósters sean lo más parejos posibles. Además, después de ganar el título de la liga, hay que ganar dos playoffs, para después intentar ganar la Serie Mundial. Los Yankees ganaron tres Series Mundiales en fila, 1998, 1999 y 2000, a Padres, Bravos y Mets, respectivamente, y desde entonces, hace 18 años, ningún equipo ha podido ganar dos seguidas.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”…Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.