Las gráficas deportivas

En los últimos días han desfilado por las redes sociales infinidad de fotos de antaño. Eso sucede regularmente, me dirán mis chorrocientos lectores. Pero estos sucesos son de gráficas con equipos deportivos o referente a ello. Por ahí nos tocó ver recuerdos de aquella premiación del Campeonato Nacional Juvenil celebrado en Mocoritón Viejo, por allá en el año 1982. En la entrega de trofeos que encabezó el presidente Bernardo Riveros Acosta. Ahí vemos cómo el “Abuelo” Cruz recibe la presea, ante una tumultuosa afición en la ex Villa. También se admiran fotografías del equipo Garbanceros de aquella Liga Promocional de la Tercera División en la Zona Pacífico Norte. Con su uniforme verde y amarillo, portando. Muchos recuerdos y anécdotas se agolpan en la mente. Otra foto que desfiló es la de aquel equipo de México, -o sea- los estudiantes guamuchilenses que allá radicaban y que venían en diciembre para jugar el clásico cuadrangular de futbol donde participaban otros de Guadalajara, Morelia y Culiacán.Y a propósito de chalcas, masis, bufloris, -traducción- “No puedo darte amor, ya no tengo”. ¡Ai´sí! Ahí en la fila se encuentra Francisco “Peludinho” Sarabia, Juande Choza, “Chiry” Vega, Celso Macías, David “Pecuni” López, “Rafa” Choza, Eduardo “Pitoloco” Acosta, Francisco “Chiquito” Soto, Ramón “Güerito” Contreras, Héctor Lié Verduzco, Porfirio “Pío” López, Armando “Kubala” Romero y Álvaro “Varín” García. Leyendas del balompié de aquellos años 70.