Las grandes obras en Sinaloa las hará la Federación; el estado hará pequeñas

Las obras que vienen. El gobernador Rubén Rocha Moya tiene claro que los recursos no abundarán. Sabe que el control de los dineros federales y de los programas es completo. Por eso Rocha Moya impulsará obras pequeñas, no muy caras y no muy grandes. Lo que él ha dado en llamar “obras sociales”. Y ayer en El Rosario, Rocha Moya puso en marcha la construcción de un pozo de captación de agua que beneficiará a 454 habitantes de la comunidad de Cajón Verde. Obras que lleguen a solucionar los problemas cotidianos de la gente. Tal vez el Estado no lleve a cabo las obras grandes que también vienen a resolver grandes rezagos, pero el Gobierno Federal sí estaría en condiciones de hacerlo. Y ayer mismo, en la gira de trabajo de Rocha Moya por El Rosario, adelantó que gestionó ante la Secretaría de Marina la realización del dragado en la zona estuarina de El Huizache-Caimanero. Un trabajo muy distante al pozo de agua que se construirá en Cajón Verde. Un dragado que constará muchos millones de pesos y que beneficiaría a miles de familias de pescadores al mejorar las condiciones del sistema lagunario y permitiría que el trabajo de los pescadores fuera más redituable. Y no es una obra fastuosa. Es una obra necesaria y de impacto social que con el esfuerzo de los pescadores la hará redituable para todos ellos. Las obras pequeñas son efectivamente buenas. Le resuelven o buscan resolver en lo inmediato una demanda de personas. Y las obras grandes por igual. Todo es cuestión de cómo se ven las cosas. Si pensamos en chiquito…Pues chiquitos quedaremos.

¿Y ahora qué? El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, ya resolvió el nombramiento del secretario del Ayuntamiento, tesorero y oficial mayor, que tardó 23 días para hacerlo. Ahora se abre el tema de si concederá al Partido Sinaloense otros cargos del gabinete municipal. Y otra, saber si el PAS está dispuesto a aceptar las migajas que le lance “El Químico”. Ya los regidores del PAS y quienes no cedieron ante las presiones y amenazas que recibieron, saben que el alcalde no es de fiar. Ya les mostró de lo que es capaz. A quienes habrá que seguir de cerca es a aquellos regidores que “negociaron” su voto, ¿a cambio de qué? Eso se sabrá más temprano que tarde. Será cuestión de ver los nombramientos que vienen en los departamentos y direcciones municipales.

Encuentro de amigos. El empresario hotelero Ernesto Coppel encabezó un encuentro con amigos de toda una vida. Excompañeros de escuela y de otros que se fueron sumando en el trayecto de su vida. Desde siempre, Ernesto Coppel ha tenido la atención de convocar por lo menos una vez al año a un encuentro con sus amigos de siempre. Hoy le tocó realizarlo en Mazatlán en las instalaciones del hotel Emerald Bay. Un buen encuentro, y como dijera nuestra muy estimada amiga y compañera que hoy no está entre nosotros, Martha Alicia González (Malicia), se brindó con gélidas bebidas y rubios jaiboles.

Que se castigue a responsables. El compañero periodista Felipe Guerrero denunció formalmente ante la Vicefiscalía de la zona sur la campaña que en su contra se desató en redes sociales y que al parecer tiene su origen en el mismo Gobierno Municipal de Mazatlán. Uno de los principales presuntos implicados es Jorge Hernández, señalado de manejarle perfiles falsos y páginas falsas al alcalde Luis Guillermo Benítez. No es la primera ocasión que desde el Palacio Municipal gente cercana al “Químico” desata campañas en contra de periodistas que lo critican. Nuestra solidaridad al compañero Felipe Guerrero y la exigencia de que se aplique la ley y se ponga un alto a esa clase de actitudes.