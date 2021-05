Las jugadas de los candidatos a la alcaldía de Ahome

El resto. Como ya habían calentado motores en el Conversatorio de Ideas y Propuestas 2021 organizado por Debate, los candidatos punteros a la alcaldía de Ahome se jugaron el resto en el debate realizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Ahora sí que los candidatos de Morena-PAS, Gerardo Vargas Landeros; Marco Antonio Osuna Moreno, del PRI-PAN-PRD, y Miguel Ángel Camacho, de Movimiento Ciudadano, no dieron un paso atrás; en tanto Domingo “Mingo” Vázquez, del Partido del Trabajo, no arriesgó más allá de las indirectas. Por su parte, Angelina Valenzuela, de Fuerza por México; Mayra Sainz, de Redes Sociales Progresistas; Miguel Ángel Carrillo, de Encuentro Solidario, y Francisco Miranda, del Verde Ecologista, no se complicaron la vida. Tanto así, que se vio que a este último alguien le “soplaba”.



Mejor. Osuna Moreno estuvo mejor que en el primer encuentro con Vargas Landeros y Camacho. Se puede decir que se sacó la espina. Se le vio más seguro, confiado, con propuestas, pero también atacando. Era natural irse en contra del alcalde Billy Chapman, que fue un desastre en lo básico: los servicios públicos. Ofreció resolverlos. Ni se diga en la opacidad, la corrupción, etc. Además, golpeó a Morena y al PT, que fue un contento. Fue incisivo en esto más que en las alusiones personales a Vargas Landeros, Camacho o Mingo Vázquez. Muchos aseguran que con lo del debate está en la pelea.

Golpe en la mesa. Dicen que Vargas Landeros superó con creces su participación en el conversatorio. Hizo propuestas con mayor soltura, pero su verdadero impacto fue cuando paró en seco a Camacho. Y es que Vargas Landeros se mostró tolerante a los señalamientos insistentes, pero cuando tuvo que mostrar carácter, lo hizo. Le advirtió a Camacho lo de la discrepancia fiscal y que por eso la Unidad de Inteligencia Financiera viene para checar eso, al tiempo que mostraba fotos de varias propiedades del candidato emecista. Con eso tuvo Camacho. Vargas Landeros ni se ocupó de Osuna ni Mingo Vázquez. Su estrategia fue de no verse rijoso, pero tampoco dejado. Y le resultó.



Para atrás. Camacho siguió su guion en el debate del IEES proponiendo y atacando a Billy Chapman, Vargas Landeros, Osuna Moreno y a Mingo Vázquez. Sin embargo, cuando Vargas Landeros le mencionó lo de la UIF y sus propiedades, Camacho se descuadró, terminó por contestarle que no valía la pena ocuparse en él. La contradicción fue evidente. Si no valía la pena ocuparse de él, por qué entonces todo el debate lo había hecho. Después de eso, Camacho ya no lo tocó, se le quitó lo bravucón.

Deslinde. La estrategia de Mingo Vázquez fue aparecer como la alternativa por no “ser político” y cuestionar indirectamente a Vargas, Osuna y Camacho, que ya estuvieron en el servicio público y “no hicieron nada”. No los mencionó por sus nombres, cuidó las formas, pero no se la perdonaron. Por ejemplo, Osuna lo acusó de convertirse en “un cacique sindical”, a lo que no reviró. Lo que sí hizo Mingo Vázquez es zafar al PT de Chapman. Hizo alusión que no es militante y que él mismo se deslindó del partido cuando asumió el poder. La intención es deslindar al PT de Chapman para que no le haga daño a él en las urnas.