Las lámparas, nota nacional; senadora, a la carga

El alcalde mazatleco Luis Guillermo Benítez Torres fue criticado nacionalmente por la senadora panista Xóchitl Gálvez, por el tema de la compra de lámparas a costos excesivos. En un programa de televisión por internet, la legisladora señaló que se trata de un acto de corrupción, porque una lámpara de esas iguala al valor de una casa en su pueblo. Gálvez le advirtió a Rocha Moya que presentaría una denuncia ante el Senado. Si es que esto se vuelve una realidad falta, ver cuánto se tardan en dar respuesta, porque aquí en el estado, la cuestión se está alargando. Ya algunos líderes de diferentes organizaciones han señalado que el “Químico” Benítez está protegido, porque ya son nueve denuncias en su contra y no hay ningún resolutivo al respecto.

En mazatlán nadie se escapa de la delincuencia. En reconocido hotel del malecón, una diputada de Morena, Almendra Negrete, y acompañante, fueron “visitados” por ladrones, que se introdujeron a su habitación y se llevaron dinero y bienes de ambos. “Lo bueno” que el puerto es muy seguro para todos los turistas y mazatlecos, dicen las autoridades. ¿Y los agentes turísticos en los que se ha invertido tanto, dónde están? Y el alcalde Luis Guillermo Benítez, que tanto trabaja según él, pues está en casa, en cuarentena por covid-19. El asunto del robo lo denunció la misma legisladora morenista en redes sociales, en su cuenta de Facebook. Esto sí que es publicidad, pero, lamentablemente, negativa.

Mientras que el Ayuntamiento se gasta más de 400 millones de pesos en solo 2 mil luminarias, en Mazatlán se multiplican las fugas de aguas negras. Por poner un ejemplo, los vecinos de la Ampliación 20 de Noviembre ya no aguantan el hedor. En redes sociales denunciaron otra fuga de aguas negras frente al Parque Central. Para contratos millonarios en lámparas sí hay dinero, pero no para resolver la deficiencia en ciertos servicios (como el drenaje). Es evidente que el Gobierno necesita actuar para lograr la satisfacción de toda ciudadanía, pues los colonos dicen sentirse abandonados, que al no estar en un área turística, al gobierno no le interesa ver sus necesidades y atenderlas.

En las últimas lluvias en el puerto, la Jumapam sacó hasta troncos de árboles del cárcamo Atlántico, que rebombea aguas residuales hacia la Planta de Tratamiento Norponiente. El jefe de la Jumapam, Osbaldo López Angulo, dice que constantemente, el equipo se daña por toda la basura que la gente echa en el drenaje. Se gasta mucho dinero en reparar, señala. El funcionario exhorta a la gente a usar el drenaje solo para aguas de desecho, que no lo agarren de basurero, porque aparte de cubrebocas, toallitas húmedas, pañales, toallas sanitarias y preservativos, echan al sistema de drenaje hasta juguetes, ropa, objetos de plástico, empaques de alimentos, botellas, zapatos, neumáticos, bolsas con basura y desechos de jardinería... de ese tamaño es la inconsciencia e irresponsabilidad de las personas.