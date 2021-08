Las letras, un refugio

Mi devoción por la lectura inició cuando tenía diez años. Mi tío Isaac me regaló el libro ‘El principito’, me dijo “Devóralo”, “Se que esto será lo tuyo.” Me tomé esa frase muy enserio. Terminé el libro en dos días; gran logro para una niña de diez años.

Lo disfruté en gran medida, claro está que el libro no fue comprendido, como lo comprendo ahora que tengo veintidós años. Las estaciones pasaron muy rápido, se repetían una y otra vez, y la lista de libros leídos iba en aumento. Dragones, planetas, hadas y princesas, acompañaban mis tardes eternas.

La secundaria llegó y gracias a mi maestra de Literatura, Concepción, a la que solíamos llamar “Maestra Conchita “ de ´cariño´ , llegó a mis manos un libro de motivación personal; en aquel tiempo me cautivó, gracias a que el autor describía el arte de escribir de una forma colosal, quise intentarlo y descubrí magia, empezó como pasatiempo, desahogo, inventarme nuevos mundos, después participé en concursos; perdí, volví a perder, de nueva cuenta fallé, me dije que no quería volver a escribir, quemé los escritos. Duré dos semanas sin empuñar la pluma en el papel, lo retomé, mi alma exigía hacerlo.

Mi vida pasaba como estrella fugaz y la literatura siempre fue el brillo que brindaba luz a esa estrella. En la preparatoria conocí el amor y el desamor. Surgieron muchos escritos, buenos y basura, dolorosos y dichosos. Mis amigos se identificaban y yo sentía que, si mis letras transmitían, algo estaba haciendo bien.

En aquella etapa, hice una muy buena amiga: Salma, una chica que amaba leer, y con la que siempre nos recomendábamos libros mutuamente. Un día ella llego y dijo; “Tienes que leer ‘persona normal’ de Benito Taibo.”

Persona normal, es un libro sencillo, pero impactante, nos relata la historia de Sebastián, un niño de doce años que pierde a sus padres en un accidente, por esto tiene que irse a vivir con el tío Paco, un hombre que decía que los hijos, no estaban en sus planes, y la soltería la disfrutaba mucho, a pesar de eso, logra hacer que Sebastián viva días inolvidables. A medida que el tiempo pasa, ambos se embarcan en aventuras inimaginables; desde conocer a un vampiro, visitar una isla desierta, experimentar el dolor del primer desamor e incluso defender a los sioux.

Sin duda, ‘Persona Normal’ es mi libro favorito. Aumentó mi amor por la literatura, lloré, reí, me estremecí, pude vivir y sentir la historia de Paco y Sebastián durante cada página.

Hay una frase muy especial en el libro que llevo siempre conmigo: "El libro es jardín que se puede llevar en el bolsillo, nave espacial que viaja en la mochila, arma para enfrentar las mejores batallas y afrentar a los peores enemigos, semilla de libertad, pañuelo para las lágrimas. El libro es cama mullida y cama de clavos, el libro te obliga a pensar, a sonreír, a llorar, a enojarte ante lo injusto y aplaudir la venganza de los justos. El libro es comida, techo, asiento, ropa que me arropa, boca que besa mi boca. Lugar que contiene al universo."

A la edad de dieciocho años, llegué a un taller de literatura, impartido por el gran escritor “Juan José Rodríguez”. Ahí conocí a personas extraordinarias, que, a través de su sabiduría, trayectoria, empatía y amor por las letras, tatuaron en mi ser enseñanzas imposibles de borrar.

En mi vida el arte de la literatura, me salvó y se convirtió en mi refugio. Y para ti; ¿cuál es la forma de arte que te hace sentir en casa?