Las lluvias agarraron a todos desprevenidos

Quien se encuentra en gran deuda con los ciudadanos de Culiacán es el subgerente de Obras y Servicios Públicas, Rodolfo Audelo Avilés, pues los vecinos de Chulavista manifiestan que ya están presentes las lluvias y nunca se realizó una limpieza en el arroyo del lugar por parte del Ayuntamiento, además de que personas ajenas a la zona acuden a tirar deshechos al caudal, por lo que exigen que se realice una multa a esas personas. Si usted es uno de los afectados, llámele al fon (667) 758 01 01.

> Escaneando la ciudad

En la ciudad de Los Mochis andan buscando unos rayos X grandotes pa ir checando calle por calle toda la comarca, pa poder guachar qué tan hoyuda está y cercar el área pa que no caiga un carro, y mucho menos un parroquiano. Y es que, cuando no es por las calles Río Fuerte y Rodolfo T. Loaiza, el cruce entre el bulevar Centenario y la Belisario Domínguez, o el camellón del bulevar Zacatecas, donde cayó y se murió un niño; ya no se sabe ni por dónde andar pa garantizar que las calles están al cien. Ahí si puede y sabe dónde habrá de estas máquinas, pero que sean potentes y de la mejor calidad, échele el fonazo al alcalde Billy Chapman al (668) 816 40 02, pa que mande comprar el aparato al ipso facto.

> ¡Qué peste!

Los que no aguantan la peste del dren San Joachín, en Guasave, son los vecinos de La Sabanilla, donde el olor se puso insoportable con las recientes lluvias, por lo que le piden al doctor Sergio García, dire de Salud Municipal, que no se le pase este detalle y mande una brigada a la zona pa que brinden atención, sobre todo a niños y ancianos, quienes son los que constantemente se están enfermando. Mínimo que haga acto de presencia pa que vea por sí mismo el problema de insalubridad en el que viven y nadie les hace caso. A ver si ahora sí hacen algo al respecto. Pásele el pitazo al (687) 871 87 06, pa que le llegue el recado y sepa lo que los aqueja.

> Ojo biónico

El mero mero en la delegación de Vialidad y Transporte en Salvador Alvarado, Leobardo López Montoya, anda buscando raza que le ayude a echarle un ojito a los choferes y a las unidades del transporte público, porque como dicen que con este incremento de 1.50 pesos más al costo del pasaje se le harán algunas mejoras, necesitará una ayudita pa saber en qué condiciones se encuentra. Si le interesa esta oportunidad, échele una llamadita al fon (673) 734 22 05, y ponga al corriente al jefe.

> Le jalan las orejas

El secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Ramiro Lizárraga, busca un proveedor de toallitas pa secarse las lagrimas tras el regaño que le pegó el alcalde Guillermo Benítez Torres. Y es que, esta semana, un tipo cometió un asalto al personal del hospitalito de la Juárez, el cual está ubicado a dos cuadras de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto le dolió mucho al Químico, que de inmediato lo jaló al privado y le leyó la cartilla, advirtiéndole que, el que no cumple, se va. Este robo se suma a los que se cometen en casa-habitación, así como a peatones y a cuentahabientes. Por eso, Ramiro anda bien agüitado y no para de llorar. Y ya de paso, también busca a un mejor estratega que le ayude a disminuir los índices delictivos. Quien se apunte, márquele al (669) 984 10 87.