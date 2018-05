Las mamás y sus clásicas frases, unagran sabiduría

Al maestro con cariño, hoy es su día, a ellos y a ellas que hacen de su trabajo un apostolado: Felicidades.Nunca el ayer es igual que el hoy, y como han cambiado las cosas, que mundo tan diferente, elfestejo del Día de las Madres se ha transformado. Al menos así lo observamos desde nuestro punto de vista.Han desaparecido canciones tan bonitas como Las mañanitas, El amor de madre, Madrecita querida, En tu día, Abuelita, Paloma blanca y tantas de antes que se llevaban como serenata y que interpretaban Los Alegres de Terán, Los Noreños, Los Tigres del Norte y otros grupos de la época, para dar paso a música que habla hasta de violencia.Tampoco se montan en las escuelas aquellas comedias que se realizaban alumnos y maestros, que eran verdaderas obras de teatro. Hoy todo es jolgorio, comida y música pocoadecuada a la celebración.Sin embargo, lo que no muere son las clásicas frases de las madres que perduran al paso del tiempo: “Cuando tengas hijos vas a saber lo que es ser madre”, “Búscale ruido al chicharrón y ya verás lo que pasa”, “Ponte a hacer la tarea, te me bañas y te acuestas, nada de ver tele”. “Ándale, sigue portándote mal, y ya verás cuando llegue tu padre”, “Te quiero temprano en la casa y repórtate”, “Me vas a matar de un coraje”, “Esa muchacha no te conviene, hijo”, “Cuando tengas tu casa has lo que quieras, a mí me respetas”. “A tu madre no le grites”, “¿Crees que soy tu sirvienta? No mi’jito”, “Si te portas mal, no te va a traer nada Santa Claus”, ¿Qué, te mandas solo o qué?”. “Sin mi permiso no sales, ¿o ya te crees muy grandecito?”. Y las clásicas de ofensa, “Menso, suato, mentecato”. Pese a todo, madre solo hay una.