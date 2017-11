Las mentiras del Gobierno

De acuerdo a lo que dice un anuncio televisivo, en la parte del Golfo de México que corresponde a Estados Unidos hay un mayor número de plataformas porque allá se han asociado, e implica que con las reformas Pemex se podrá asociar para también hacer exploraciones y perforaciones que ahora no puede.

Pero la verdad acerca de la diferencia en el número de plataformas es que Pemex nunca se modernizó porque fue saqueado por el sindicato petrolero y por el propio Gobierno, que utilizó esos recursos en gasto corriente –el pago de burócratas y políticos– en vez de invertirlo para que Pemex, entonces una de las grandes petroleras del mundo, hubiera tenido la tecnología para hacer las exploraciones desde hace años sin necesidad de asociarse, ni de que hubiera sido necesaria la reforma energética que facilitará el saqueo del patrimonio nacional.

Otra mentira es con respecto al Seguro Social, en el que, según Enrique Peña Nieto, se inscribió gratuitamente a siete millones de estudiantes. Suponiendo que una clínica diera atención a 25 mil derechohabientes, se necesitarían, 280 clínicas nuevas y muchos hospitales más, solo para seguir igual que antes.

¿En dónde están esas clínicas? La verdad es que el Seguro Social ha sido rebasado. Para aliviar un poco la situación ahora están haciendo esto: Si el derechohabiente no padece algo grave, ya no le dan cita cada mes, sino cada tres meses, y solo le dan las recetas para que vaya por la medicina los dos meses que no tiene cita.

Y el Prevenimss no funciona. A mediados de año le pueden decir que ya no hay capacidad para hacer estudios hasta el año próximo. Como dijo una doctora a un paciente: “Si le urgen los estudios, hágaselos en una clínica privada”. (¿Y el IMSS reembolsa el costo?) ¿Se imagina que una empresa le dijera al Seguro Social que por el resto del año ya no tiene capacidad para pagar las cuotas de los empleados, hasta el año que entra? Ni en sueños. (Eduardo Guerrero)