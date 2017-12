Las mentiras republicanas sobre el plan tributario demuestran cómo la podredumbre se esparce por todo lo ancho y lo profundo

La mañana del jueves, The New York Times reveló que Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, lleva meses mintiendo sobre los planes tributarios republicanos. Mnuchin ha afirmado la existencia de un informe del Tesoro que —a diferencia de todas las evaluaciones independientes y no partidistas— descubrió que estos planes se pagarían solos, aumentando el crecimiento y por ende los ingresos a tal grado que el déficit no se elevaría. Sin embargo, no hay tal informe ni lo ha habido; al personal del Tesoro ni siquiera se le pidió que analizara el tema.

También el jueves, John McCain —quien ha dado sermones moralistas sobre la importancia del “orden regular” en el senado — declaró su apoyo al proyecto de ley fiscal del Partido Republicano. Recuerden, los líderes del senado aceleraron este proyecto de ley a la sala sin sostener sesiones ni solicitar el testimonio de expertos (y una política fiscal es un área en la que realmente, pero realmente, necesitamos conocer la opinión de expertos, abogados y contadores incluso más que la de los economistas).

De hecho, en una época en la que McCain declaró su apoyo, algunas disposiciones clave siguen estando en secreto, de tal modo que podrán someterse a votación sin tiempo para debatirlas.

McCain declaró que había tomado esta decisión después de una “cuidadosa consideración”. ¿Cuidadosa consideración de qué? Ni siquiera esperó al análisis del impacto del proyecto de ley del Comité Conjunto de Impuestos, el árbitro interno del Congreso— la única evaluación oficial, dado que la administración de Trump, como dije, mentía cuando afirmó tener sus propios análisis.

Más tarde ese mismo día, el comité conjunto entregó su veredicto predecible: al igual que todos los demás estudios razonables, su revisión descubrió que la propuesta del senado haría poco por el crecimiento económico de Estados Unidos, mientras que daña directamente a millones de estadounidenses de clase media, que disparan el déficit, magníficos beneficios a los ricos y abre nuevas fronteras para la evasión fiscal.

Sin embargo, gracias al colapso moral de McCain y otros republicanos que supuestamente tienen principios, en el momento en que esta columna se envió, parecía que no obstante el proyecto de ley iba camino a pasar hacerse efectiva en el senado.

¿Que no los políticos siempre son cínicos? No a estos niveles.

Para empezar, no hay precedentes para esta prisa frenética por aprobar una legislación importante antes de que cualquiera pueda darse cuenta qué tiene ni qué hace. A manera de comparación, la Ley de Cuidado Asequible, llamada Obamacare, pasó por meses de sesiones antes de que llegara a la sala del senado; donde el pleno la debatió durante 25 días seguidos.

Y hay un mundo de diferencia entre la confusión política normal —sí, todos los políticos tratan de enfatizar los aspectos buenos de sus políticas— y las mentiras descaradas que han marcado cada aspecto de la venta de este proyecto de ley.

Mnuchin dijo que su departamento contaba con un estudio que demostraba grandes efectos en el crecimiento; esa fue una mentira. Donald Trump dice que el proyecto de ley “no es bueno para mí”; esta fue una mentira.

El senador John Cornyn declaró: “Este no es un proyecto de ley que esté diseñado principalmente para beneficiar a los ricos y a las grandes empresas”; esa fue una mentira. El senador Bob Corker dijo que no apoyaría un plan “que le añadiera un centavo al déficit”; esa fue una mentira.

En otras palabras, todo este proceso requiere un nivel de mala fe que no hemos visto en la política estadounidense desde los días en los que los defensores de la esclavitud atacaron físicamente a sus enemigos políticos en la sala del senado.

Hay dos cosas más que vale la pena señalar sobre esta podredumbre moral.

Primero, no es, en esencia, un cuento sobre Donald Trump, por más malo que sea: la podredumbre permea a todo el Partido Republicano. Algunos detalles de la legislación parecen diseñados a modo para beneficiar a la familia Trump, pero tanto el resumen a grandes rasgos como la fraudulencia del empeño para convencernos han sido casi los mismos que con los demás presidentes republicanos.

Segundo, la podredumbre es amplia y profunda.

No solo estoy hablando de los políticos republicanos, aunque el debate fiscal debería disipar todas las ilusiones que quedaban sobre sus motivos: casi cada miembro republicano del congreso, incluyendo al bendito John McCain, está dispuesto a poner la lealtad partidista por encima de los principios, votando a favor de la que sabe que es una legislación terrible e irresponsable. Sin embargo, el punto es que la epidemia de mala fe se extiende mucho más allá de los funcionarios electos o nombrados.

Fue notable, por ejemplo, ver a un grupo de economistas de inclinación republicana con credenciales profesionales serias publicar una carta abierta con la clara intención de salir en auxilio y consuelo de las promesas mnuchinescas del crecimiento milagroso.

Es cierto, no afirmaron de manera explícita que los recortes fiscales se pagarían solos. Pero tampoco declararon claramente que no lo harían, lo cual deja a Mnuchin en libertad de afirmar —como tendrían que haber sabido que lo haría— que la carta reivindicaba su postura.

Dejando de lado las palabras engañosas, resulta que la carta tergiversó la investigación en la que supuestamente se basó.

En otras palabras, la podredumbre de mala fe que se ha esparcido a lo largo del Partido Republicano también ha infectado a muchos intelectuales afiliados al partido. No a todos: algunos conservadores que están en contra de Trump se han mantenido fieles a sus principios. No obstante, hasta ahora su influencia ha sido poca.

¿Qué habrá que hacer para limpiar la podredumbre? La respuesta, en esencia, es una derrota electoral arrolladora. Hasta que eso suceda, o salvo que lo haga, no podremos saber qué tan bajo se hundirá el Partido Republicano.