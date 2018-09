Las mesas de análisis propuestas por Sagarpa, un cuatro para pescadores

Para el dirigente pesquero Ricardo Michel Luna, las cosas están claras: hay un interés oscuro de parte de la administración de Peña Nieto de imponer una zona de reserva en el Alto Golfo de California. Ahí se juegan grandes intereses económicos. Y advirtió Michel Luna que las mesas de trabajo propuestas por Sagarpa son una especie de celada, porque estarán ahí los grupos ambientalistas y Gabriel Quadri, de Codeme, que ya tienen una especie de dictamen listo. Para lo que ellos quieren, dijo el dirigente pesquero, no cuenta el daño social que se provocará a miles de pescadores. Michel Luna confirmó que por acuerdo de todas las organizaciones pesqueras del país no se acudirá a las mesas de análisis propuestas por Rafael Pacchiano, titular de Semarnat. Al gobierno de Peña Nieto le quedan menos de tres meses, y debería dejar a la próxima administración el tema. Confirmó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, giró instrucciones para que el tema sea revisado por quienes llegarán al gobierno. “Pero aún así siguen insistiendo los que ya se van”, apuntó.La propuesta del alcalde electo Luis Guillermo Benítez sí que resultó genial. Ayer dijo que para resolver el problema de estacionamiento en la avenida Del mar se adquirirán terrenos para que se conviertan en estacionamientos. Y la genialidad es que se pondrán “camioncitos” para llevar a las personas desde los estacionamientos a cualquier lugar del malecón. Claro, se cobrará el estacionamiento, y con ese boleto se podrá abordar el “camioncito”. No pues guau.Todavía no llegan, y ya se están peleando por los “huesos”. En julio, el alcalde electo Luis Guillermo Benítez anunció que el exalcalde panista Alejandro Mendoza sería el próximo secretario del Ayuntamiento. Alejandro incluso acudió al Palacio Municipal y se presentó como el próximo secretario. ¿Que pasó? Todavía no sabemos. Pero Benítez lo bajó. Vaya, lo sacó del equipo sin darle una explicación. Solo le dijo que no sería el secretario. Otro de los nombres que borró el alcalde electo es el del arquitecto Armando Galván, quien era colocado como próximo director de Planeación Municipal. Otro que aparentemente fue también eliminado es el nombre de David Librado Díaz, exsubprocurador de justicia en la zona sur que en un inicio se dijo que formaría parte de la comisión que representará al electo en el proceso de entrega-recepción. De lo poco salvable de esa comisión que representa al electo está el ingeniero y exmaestro de ingeniería Juan de Dios Garay, actual regidor de Concordia.Ahora son dos los que desde hoy se apuntan como aspirantes a gobernador, sin valorar realmente sus limitantes y el rechazo que provocan. El primero fue el líder de Encima, Daniel Amador, quien incluso adelantó que buscaría transformar en partido político a esa organización. No dimensiona que el 1 de julio el rechazo fue para quienes se han aprovechado de las organizaciones sociales. Y el más reciente ha sido el exsecretario de Gobierno del sexenio malovista Gerardo Vargas Landeros, quien se refiere con un marcado signo de desprecio al PRI. Finca su fortaleza en la relación que tiene con Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo. Y dice que ya tiene propuesta de trabajo.