Las mujeres del Gobierno dan ejemplo de unidad

El buen juez por su casa empieza, dice el refrán, y el gobernador Rubén Rocha Moya encabezó, junto con una compañera de lucha de larga data como es la titular de la Secretaría de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa, el arranque de la campaña Alto al Hostigamiento y Acoso Sexual, en los pasillos y oficinas del Palacio de Gobierno, con la participación del Sindicato de Trabajadores que lidera Teresa de Jesús Ochoa Pérez.

La presencia en el acto del gobernador, como primera figura pública en el estado, refrenda que “en Sinaloa hay un compromiso serio de combate a la violencia hacia las mujeres, y que hay cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual”, subrayó la doctora Guerra.

La campaña inició con la colocación de buzones de recepción de quejas/denuncias anónimas en espacios tanto públicos como privados.

El paso siguiente será la colocación de buzones en la Unidad de Servicios Estatales, que concentra a más de cinco mil mujeres trabajadoras sindicalizadas, quienes son las principales víctimas de este delito, afirmó Tere Guerra.

Amén de esta campaña sin precedente para que las mujeres acosadas puedan denunciar sin temor, desde el cobijo del anonimato, lo más relevante del acto fue la presencia de muchas de las figuras femeninas más relevantes de la actual administración, en una acción afirmativa de sinergia: la presidenta del Sistema DIF, Eneyda Rocha Ruiz; la subsecretaria de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez; la coordinadora general de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Adriana Ochoa del Toro; la coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres, Eglé Margarita Hernández Grijalva y activistas como Rosa Elvira Jacobo y Mariel Dayana Vega Yee. Enhorabuena.

EL PRÍNCIPE Y LOS SUBORDINADOS. A reserva de que el Dr. Guadalupe Robles publique un libro recopilatorio de sus columnas en EL DEBATE, lo cual será glorioso, bien harían los políticos en coleccionar estos artículos, encuadernarlos o digitalizarlos y repasarlos con frecuencia, de preferencia a diario, al menos mientras permanezcan en un cargo público.

En su columna Poliarquía de ayer (una de las mejores que hayamos leído en la vida y si usted la conoce sabrá que esto no es, ni por asomo, exagerado), Robles enumera los “Siete errores clásicos del político”.

El primero es demoledor, “Creerse todo a la primera”, y expone el riesgo en que incurre un líder al escuchar cantos de sirena que tarde o temprano lo conducirán al desastre.

Para quien le caiga el saco, como son los seis restantes. Citamos textualmente el último a modo de invitación para que, quien no haya consultado la “Poliarquía” de ayer, lo haga sin falta.

“7. Minimizar a sus colaboradores. Cuide a su ejército. Sea Justo con sus colaboradores. No los exhiba en público, pues no se lo perdonarán nunca. Al ofenderlos a ellos, ofende a sus familias también. Y a sus amigos. No abuse de su poder, ni manche el honor de las personas. El otorgarle un empleo a sus colaboradores, no lo convierte en su dueño”.

En lo personal, los siete enunciados nos condujeron a un viaje en el que vimos desfilar a cualquier cantidad de figuras que encarnaron el poder en su máxima expresión y, por no saber manejarlo, hoy están en el olvido.

Uno sigue aquí, porque es condición del periodismo, permanecer. En el espacio que sea, pero siendo lo que somos, reporteros al final de cuentas, forever & ever.

El artículo del Dr. Robles nos reconcilia con nuestra profesión. No deja de resultar divertido atestiguar, en nuestro caso por más de cuatro décadas, el juicio de la historia.