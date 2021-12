Las mujeres tenemos derecho a tener derechos

Los derechos humanos son una serie de derechos que tienen su fundamento en la idea de las necesidades humanas. Con el reconocimiento, ejercicio y protección de estos derechos se pretende satisfacer una cantidad de exigencias que se consideran necesarias para el desarrollo de una vida digna.

Algunos de estos derechos son: la vida, la educación, la libertad, la salud, la justicia, el trabajo, la seguridad social, etc.

A las mujeres se les reconocieron sus derechos muy recientemente pues todos los documentos que se fueron dando a lo largo de la historia hablaban de los derechos del hombre y del ciudadano, excluyendo así a las mujeres. Hasta 1926, fecha en que se reformo el código civil en nuestro país, las mujeres no tenían ningún derecho. Su dependencia era total, primero del padre y luego del marido.

Las mujeres tienen derecho a no sufrir discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mujeres. Tienen derecho a no ser maltratadas ni asesinadas por sus parejas o exparejas a no vivir con el miedo constante a ser agredidas sexualmente con impunidad, a no ser discriminada en el trabajo, ni en el acceso a recursos económicos y de producción, a vestirse como quieran, a estudiar lo que quieran, a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin coacción ni presiones. Tienen derecho a expresarse libremente, a hablar alto y reclamar sus derechos sin miedo a ser encarceladas, perseguidas o asesinadas por ello.

A pesar de los avances en materia de derechos humanos, en América Latina, y en México particularmente, la violencia hacia las mujeres en los ámbitos públicos y privados sigue incrementándose, el acoso sexual en las calles y lugares de trabajo y los feminicidios están a la orden del día.

La situación de los derechos humanos de las mujeres en México es muy preocupante, prácticamente no hay un ámbito donde las mujeres no sufran discriminación y violencia. En el ámbito laboral, donde persisten los salarios inferiores para las mujeres, y en la salud sexual y reproductiva, donde los cuerpos de las mujeres son discriminados en hospitales, en consultorios médicos y sufren graves humillaciones durante el parto.

Para garantizar de manera eficaz los derechos humanos de las mujeres es preciso, en primer lugar, una comprensión exhaustivas de las estructuras sociales y las relaciones de poder que condicionan no solo las leyes y las políticas, sino también la economía, la dinámica social y la vida familiar y comunitaria. Es preciso desactivar los nocivos estereotipos de género, de modo que a las mujeres no le les perciba según las pautas de los que “deberían” hacer sino que se le considere por lo que son: personas singulares con sus propios deseos y necesidades.