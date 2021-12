Las nuevas variantes de Covid-19.

Con el hecho de que por más de 1 año hemos vivido en pandemia, tenemos un problema a gran escala con nuestra sociedad.

Mucho gusto en saludarte esta semana, espero que estés bien.

Todo mundo se “asusta” cuando escuchan una nueva variante, una mutación o cuando se ve un nuevo peligro respecto al Coronavirus, la sociedad se espanta y quiere hacer compras de pánico o generar miedo a sus alrededores, pero por ¿cuánto tiempo?

La realidad es que no hacen una verdadera cuarenta, no toman medidas preventivas correctas o simplemente no se han vacunado, la realidad es que las vacunas son nuestra salvación como sociedad para volver a la normalidad que conocíamos, pero no solo es vacunarse es respetar la sana distancia es hacer cuarentena, es creer que puedes morir, que puedes contagiar a tu familia y provocar que ellos se enfermen y posterior tener que esperar para su funeral, y hablo de forma cruda y sin mucho filtro porque quiero que entendamos, no puedes seguir siendo ignorante a la realidad a la cual estamos viviendo el día de hoy, podrán venir 49 nuevas variantes de Covid-19, pero si tu no cambias tu estilo de vida y cuidarte de forma correcta, esto nunca se acabará, al final de cuentas tu tomar tus propias decisiones y debes asumir tus propias consecuencias.

Espero que decidas cambiar para ayudar y si tú eres de los que, si hace caso a lo que nos dicen las autoridades sanitarias, sigue adelante, y ten la esperanza que ayudaste a mejorar este mundo y sigue cuidando a tu familia