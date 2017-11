Las obras se demuestran con hechos

Hechos, no palabras. Defensores de derechos humanos hacen un llamado a la directora del Ismujeres, Aracely Tirado, para que en el marco del Día de la No Violencia evite dar un discurso sobres las acciones que realizará, y mejor demuestre resultados ante el incremento en feminicidios.

¿Qué hará? El chaca de Seguridad Pública de El Fuerte, Jaime David Silva, tiene chambita pa’ que la inseguridad no sea el pan de cada día en su municipio, luego de que este jueves aparecieran dos asesinados en San Blas. A darle, que es mole de olla.

Petición. La raza de Angostura le pide al dire de Seguridad, Antonio Martínez Guerrero, que sancione a los motociclistas que andan sin casco, ya que han sucedido accidentes fatales.

Gastadores. Sindicalizados del Ayuntamiento quieren estallar la huelga el lunes porque el Ayuntamiento no les ha cumplido con la entrega de uniformes, pero no crea que cualquier uniforme, las mujeres del sindicato usan un conjunto que vale mil 850 pesos por trabajadora, y el gobierno les ofrece uno de mil 200, pero no lo quieren, pues las chicas perderían glamour.

Que cumpla. Los pescadores de Playa Norte piden con ansias que el alcalde Fernando Pucheta les cumpla la promesa de que no les va a quitar del malecón por las obras que andan haciendo, como ya se hizo con los vendedores de la explanada Sánchez Taboada.