Las opciones del PAN en Sinaloa

Las opciones. Las panistas Roxana Rubio y Verónica Montaño se jugarán el todo por el todo hoy cuando los militantes del Partido Acción Nacional elijan a una de las dos para la presidencia, en lugar de Juan Carlos Estrada, quien consideran los panistas va a salir por la puerta de atrás por el resultado electoral de la pasada elección. De hecho, esto influyó para el cambio. Se habla que los panistas tienen más que de dos sopas: la opción de Rubio está marcada por el apoyo del gobierno de Rubén Rocha Moya. Hay versiones de que el caballo de Troya lo representa Alejandro Higuera Osuna, expanista y hoy secretario particular del gobernador. Hay la percepción de que si ella gana, el PAN se va a convertir en satélite del rochismo-morenismo. Por si fuera poco, Roxana es respaldada por su padre, el exalcalde de El Fuerte Eleazar Rubio, que ya no se sabe si es panista o no porque en la elección pasada se la jugó con el Verde Ecologista. En tanto, Montaño tiene el sello de la dirigencia estatal que se resiste a dejarle el partido a quienes los arrasaron en la elección pasada. En Ahome hay para las dos, por lo que en la víspera el ambiente panista está caliente. La votación será en las instalaciones del PAN. Y lo harán quienes aparezcan en el padrón.

Nombramientos. Otros que recibieron su regalo de Navidad del gobernador Rubén Rocha Moya son Luisa Reyna Armenta Ruiz y Wilfredo Ruiz Acosta. La primera experredista y el segundo expanista. El secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, le tomó protesta a Armenta como nueva directora del Hospital General de Los Mochis, en lugar de Sergio Loza. Ruiz Acosta fue nombrado administrador. Sin embargo, a este no lo habían notificado de su nombramiento, pero ya fue anunciado. Este es uno de los cambios de la administración de la 4T: primero los anuncian y luego los notifican. El propio Cuen Ojeda sabe de eso.

Los elevan. Así como otros y otras, Hólincer Castro Marañón subió de nivel: de director de Atención y Participación Ciudadana, de lo que había tomado protesta, subió a subsecretario de Bienestar y Participación Ciudadana. Este fin de semana por segunda vez rindió protesta. Es el fruto de la reingeniería de la estructura del gobierno del alcalde Gerardo Vargas Landeros. Esto también favoreció al líder del Valle del Carrizo, Rodrigo Sánchez, que tomó protesta como director de Participación Ciudadana luego de que en la elección pasada aspiró a todas las candidaturas habidas y por haber en Morena. Algunos aseguran que con el nombramiento a Sánchez se le da espacio a la militancia de Morena. Dicen que había otros perfiles.

Equipamiento. Ya no van a tener pretextos para no cumplir con sus funciones en seguridad pública. El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, reveló que ya están en la ciudad 16 patrullas y 46 motocicletas que en la próxima semana serán entregadas a los policías preventivos y viales. Y el próximo año se les entregará 60 patrullas más. Apenas así se va a arreglar el desastre que dejó en la corporación la administración chapmista.

Molestia. El excandidato a la alcaldía de El Fuerte, Vicente Pico Orduño, celebró ayer una posada con su grupo. Esto fue en “El Milagro”, en la colonial ciudad. Pico Orduño estuvo en un tris de ganar la elección pese a ser novel en participación electoral. La convivencia sirvió para que algunos sacaran su molestia porque el gobierno rochista no les cumplió en dejarles las posiciones estatales en ese municipio, negociación que se hizo para dejar que llegara Leyva como alcalde sin mayores problemas. Hasta Pico Orduño estuvo en su toma de protesta. Lo que sí es que quedó demostrado que este y Omar Castro Valdez, que jugó para la diputación local, tienen capital político y pueden dar la sorpresa para el año 2024.