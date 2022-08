Las otras opciones del PAS

La administración del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, logró pasar la prueba ante la tormenta que cayó el sábado al amanecer en el Valle del Carrizo y que provocó inundaciones hasta en los domicilios, que obligó a algunos a abandonarlos o ser desalojados por los policías. Algunos valoran que Vargas Landeros se pusiera al frente de inmediato de las brigadas de apoyo para desaguar los sectores inundados en el Poblado 5, El Carrizo y Bacorehuis, para luego habilitarlos de comida y otros apoyos. Las acciones funcionaron porque el agua bajó a las horas, lo que permitió que los damnificados pudieran regresar a sus casas. Sin embargo, otros señalan que todo el despliegue no lo hubieran hecho con el agua encima si antes le hubieran puesto atención. Nadie concibe que el bordo de desagüe que corre paralelo de la carretera Cero, desde conocido tienda comercial hasta la Internacional, estuviera azolvado a más no poder en El Carrizo. Y así por el estilo. Una revisión de los pendientes para evitar inundaciones no estaría mal.

El alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, asumió la responsabilidad de haber “cortado” la carretera en el ejido Tepic para que saliera el agua que estaba inundando algunas casas en esa comunidad, de donde es la síndica procuradora Mayra Osorio. Lo que pasa es que algunos no vieron bien esa medida porque ya no tienen paso por esa rúa y ya están “chifleteando” al síndico de Jahuara, Luis Alfonso Ruiz. Sin embargo, Leyva salió al paso con asumir la responsabilidad, sabiendo de antemano que le genera puntos porque muchos lo ven que actuó en plena emergencia. Pero no se salva de otros señalamientos de que su gobierno quedó paralizado en otras partes del municipio en donde hay riesgo. Por ejemplo, el río está muy crecido en Mochicahui, pero nadie vigila en el punto que se cruza a El Ranchito. El peligro ahí es latente por la imprudencia de niños, jóvenes y adultos que creen que están en una alberca.

si el líder político del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, apuntaló a la diputada local Elizabeth Chía como una de las que cumplen con el perfil de ser la candidata del partido a la alcaldía de Ahome, el presidente formal del instituto político, Antonio Corrales, abrió más el abanico al destapar al regidor Ramón Salmerón y al exdirector del Instituto Municipal de la Juventud Rodolfo Ramos. O sea, Corrales mandó el mensaje que tiene opciones internas. Algunos dicen que eso está bien, pero que ninguno de los tres son un atractivo electoral. Si van solos necesitan a un externo y si van en alianza con otros partidos igual porque estos no tienen una figura de arrastre. ¿Quién podrá ser?

aun cuando falta tiempo para la definición, el líder de uno de los grupos de Morena en Ahome, Lucio Tarín, dio pasos para convertirse en la muralla interna para que el vargaslanderismo no se apropie del partido. Ya se le empezó a atravesar a Hólincer Castro, subsecretario de Bienestar, que mostró sus aspiraciones para dirigir el partido. Sin embargo, Tarín la lleva de perder porque el vargaslanderismo ya está dentro. Incluso, Hólincer Castro y otros le ganaron en la elección de consejeros.