Las primeras invenciones de la humanidad que perfilaron el desarrollo del mundo

Con el pasar de los tiempos la humanidad se las ha arreglado para crear e innovar en su vida cotidiana desde el inicio de los tiempos en la aparición de los primeros seres humanos pensantes empezaron a tener problemas en su vida por los que los llevó a evolucionar y adquirir nuevos conocimientos para crear herramientas. Existe una lista de inventos creados en la Prehistoria que nos permitieron avanzar como civilización; siendo el pensamiento y la habilidad ser humano la mejor arma con la que contaba, curiosidad y la imaginación es la fortaleza más grande que tiene una persona Gracias a estas dos poderosas herramientas mentales se ha podido satisfacer problemas de una manera fácil y eficiente, La prehistoria ó como muchos otros la conocen como la edad de piedra fue el camino hacia la evolución siendo la detonante de diversos descubrimientos e inventos claves para avanzar como ser humano y como sociedad.

Estos inventos los cuales se harán mención en breve fueron un apoyo en dicho tiempo ya que de no haber existido en su momento la humanidad y el mundo actual que conocemos muy probablemente no existiera. Un gran avance vino de la mano del descubrimiento de las fibras vegetales como el lino, pieles, o el hueso de los animales obtuvieron enormes beneficios para la construcción de nuevas herramientas. Tanto como de defensa y como de agricultura siendo esta el descubrimiento más significativo el ser humano al darse cuenta que al tirar la semilla de cierta fruta al suelo saldría un árbol y de esta manera obtener más frutos es así como aparte de la caza también se interesaron por cultivar frutos y diversas semillas iniciando, así la colonización y con ello ingeniándoselas para recolectar los frutos experimentando a prueba y error creando métodos de siembra y de cosecha.

En la actualidad muchos de estos inventos y técnicas aún son utilizadas en pleno siglo XXI evolucionando la manera y siendo ahora llamados modelos de utilidad.

El mundo actual no hubiera evolucionado de no ser por el ingenio del ser humano por lo que los inventos de la Prehistoria o edad de piedra más representativos de la humanidad son los siguientes:

El fuego: es uno de los mayores inventos de todos los tiempos surgiendo por la acción de frotar una rama con un tronco seco creando una especie de chispas por la fricción del mismo proporcionando de esta manera calor. Con el tiempo se dieron cuenta que no sólo era una fuente de calor si no también una fuente de luz con la que pudieron explorar cuevas y mantenerse protegidos y de cierta forma descubarían la mansedumbre de cocinar la carne que cazaban iniciando así el principio de la cocina.

La rueda: sin duda alguna, la madre de los inventos por excelencia estando presente en todas las civilizaciones pasadas manteniendo vigencia en la actualidad. Los primeros usos de esta excelente innovación fueron de troncos de árboles a modo de grandes rodillos, sobre los cuales se transportaban voluminosas y pesadas cargas de un lado para otro en mucho menor tiempo y esfuerzo para el ser humano.

La pintura: siendo el principio básico de las fotografías actuales y usada al día de hoy estando presente a tu alrededor y a donde volteas estando presente en la pared que tienes frente a ti en sus inicios siendo una manera para contar historias en las pinturas rupestres se dan desde el la Prehistoria Es de esta manera como surgió el arte al buscar materiales simples como el carbón, arena, grasa de los animales o el agua. Sin duda alguna fue una especie de evidencia que los regalaron nuestros antepasados para ver su cultura y costumbres en esa época, así como en un futuro puede que las personas del futuro vean nuestras fotografías publicadas en Internet venas la manera en la que era nuestra civilización, así como nosotros podemos ver las pinturas rupestres y darnos una idea de lo que vivían.

El arco y flecha: Actualmente a simple vista es algo que pasa desapercibido por las generaciones siendo el arco fabricado con ramas y una cuerda y la lanza con una piedra tallada sostenida a una rama con presión de una cuerda. Pero en su momento fue la máxima tecnología en la técnica de caza y siendo las armas pioneras en la carrera armamentista. Fueron la herramienta esencial para la supervivencia del ser humano en ese período, se encontraron varias maneras técnicas de defensa.

La escritura: Es una de los mejores métodos para adquirir conocimiento como cuando lees un libro, un mensaje, un anuncio la escritura es esencial en el día de hoy por lo que es uno de los inventos más significativo de la humanidad, si esta desapareciera sería catastrófico para el mundo y para las siguientes generaciones. La primera forma de escritura se conocía como pictogramas la cual consistía en narrar los que estaba a su alrededor loa plasmaban en tablillas. Los jeroglíficos fue el siguiente paso de la escritura, una técnica de escritura desarrollada y siendo una mejora de los pictogramas. Después de un tiempo los fenicios crearon sistema alfabeto que aún en la actualidad sigue siendo utilizado por la humanidad.

La ropa o prendas de vestir: siendo más una necesidad en ese tiempo por las bajas temperaturas, ya que la tasa de mortalidad en esos tiempos era alta por la hipotermia y como consecuencia de una mala calidad de vida no fue hasta que el ser humano se dio a la tarea de satisfacer esa necesidad siendo el mayor depredador de la cadena alimenticia en agarrar pieles de animales para poder cubrirse del frío en esa era. Con la creación del arco y la flecha aparte de obtener la carne de distintos animales se obtenía la piel de los animales que se cazaban imponiendo de cierta forma el inicio de moda.

En la actualidad vemos tan insignificantes estas invenciones que transformaron la era prehistórica, si nos ponemos a pensar si nada de eso se hubiese realizado empezando con el invento de la ropa la responsable de generar calor al ser humano y bajando la tasa de muertes por las bajas temperaturas recordemos que en ese tiempo las primeras tribus eran nómadas y por eso existe la teoría que el humano paso por el estrecho de Bering hacia el continente americano siendo originario del continente africano y de cierta forma no pudo haber sobrevivido ni colonizar cierto territorios de no ser por los inventos ya antes mencionados utilizando las armas creadas con ramas, hilos, cuero y piedras para defenderse y cazando animales con el invento del fuego para mantenerse en calor junto con la ropa extraída de los animales cazados obteniendo su alimento y posteriormente retratando esas hazañas en cuevas con las pinturas rupestres. Imaginemos un mundo donde no exista el fuego no existieran la mayoría de las cosas del mundo actual desde la comida, hasta maquinas que nos facilitan nuestra vida cotidiana. Del no haber existido la rueda en la actualidad no existieran medios de transporte ni máquinas que hacen las mayorías de las cosas que consumimos.

Que hubiera pasado si los pictogramas no hubieran evolucionado a los jeroglíficos y posteriormente al alfabeto tradicional que un se sigue utilizando por el medio que tú y yo podemos comunicarnos y por el cual te transmito este conocimiento al ver la importancia de estos inventos y las posibilidades del desarrollo que nos brinda cada uno. En el mundo actual todo se deriva de los inventos realizados en la antigüedad muchos de ellos evolucionaron y otros más siguen siendo los mismos después de tanto tiempo como es el caso del teorema de Pitágoras, siendo el pionero de la física antigua, moderna y es el padre de la música al descubrir las escalas musicales por su teorema, lo cual se hablará en la siguiente publicación, mi intención es que reflexionemos juntos ¿Cómo cambiaría el mundo moderno si…?

