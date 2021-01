Las prisas

Durante esta última semana he tratado de acostumbrarme a tomar más infusiones y más té (con todo eso que dicen que es buenísimo para las enfermedades y demás). Me di cuenta que en la mayoría viene un refrán o alguna notita justo en la etiqueta.

El mensaje que vi ayer en mí te decía “nature never rushes yet everything gets done” que se traduce a “la naturaleza nunca se apresura y aun así todo queda”.

Me quedé pensando en cómo vivimos hoy en día; siempre apresurados en terminar la carrera, el trabajo, la casa, la empresa, el proyecto y demás. Vivimos en un constante estrés de tener que terminar algo y cuando eso queda listo, encontramos cincuenta cosas más por las cuales tener prisa.



Don’t get me wrong, la verdad es que soy de la creencia de que está en nuestras manos hacer las cosas, no esperar a que caigan del cielo.

Pero lo que sí es real es que pocas veces nos tomamos el tiempo de apreciar el proceso con tal de que pase y nos agobiamos de tener que esperar para ver resultados.

Cuando estábamos en prepa, nomás queríamos terminar y empezar la carrera, y ahora nostálgicamente vemos los recuerdos esperando un reencuentro.

Justo como el texto de un autor anónimo que dice: “Primero me moría por terminar la escuela secundaria y comenzar la universidad”.



“Y luego me moría por terminar la universidad y empezar a trabajar.

Y luego me moría por casarme y tener hijos.

Y luego me moría porque mis hijos crecieran lo suficiente para ir a la escuela y poder volver a trabajar.

Y luego me moría por retirarme. Y ahora, me muero... Y de repente me doy cuenta de que olvidé vivir”.

Como en esa frase del té, los árboles no se apuran a florecer y aun así todas las primaveras nos llenan de color, a su tiempo con paciencia, y sobre todo aceptando cada una de sus fases y procesos.

En fin, esto es meramente para tomar un respiro dominguero y pensar sobre qué verdaderamente nos tiene apurados. ¿Realmente vale la pena? ¿Puedo no agobiarme?

Yo confío que todo les saldrá bien. You can stop and smell the roses.

Ana en Rose.