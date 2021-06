Las pugnas internas en Morena

La pasada elección estuvo plagada de pugnas internas entre los diversos grupos de morenistas que se sintieron desplazados del reparto de candidaturas y el ejemplo más claro está aquí en Ahome, donde el excoordinador José Borunda renunció al partido para irse a buscar una candidatura por el PES y la síndica procuradora Angelina Valenzuela apareció como candidata a la alcaldía por Fuerza México al día siguiente que supo que no había sido nominada.

Borunda aquí en el norte era punta de lanza de Guillermo “El Químico” Benítez, se la jugó con él en la precampaña por la candidatura a gobernador pero Antonio Tarín es rochista reconocido y no pudo superar el ya merito en la lucha por la candidatura a la alcaldía que al final se la dieron a Gerardo Vargas que ganó la elección. Tarín a Tarín lo designaron coordinador de la campaña y se alineó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero la división interna venía desde mucho antes, las pugnas más escandalosas se dieron en el congreso del estado, donde un grupo de seis legisladores se le echaron encima a la presidenta de la JUCOPO, la morenista Graciela Domínguez, intentaron destituirla y crear una bancada paralela. Entre los disidentes esta Jesús Palestino de Ahome, la guasavense Flora Isela Miranda, que se pasó al PRIAN en la pasada campaña, y afloraron acusaciones de corrupción y sobornos, cuando Florentino Vizcarra reconoció que le habían dado 300 mil pesos para votar a favor del presupuesto del 2019.

En Sinaloa Rubén Rocha obtuvo un triunfo contundente, a pesar de que el partido prácticamente no existía, no tenía dirigentes, y ahora en el ámbito nacional Mario Delgado empieza a tomar las riendas para no dejar sueltos a los gobernadores y a los alcaldes morenistas, ya que los fiscalizarán constantemente para que cumplan con los postulados de la 4T y no cometan atropellos. Veremos.



Popurrí. Los diputados en funciones y electos de Morena, apoyan las 3 grandes reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que son: la eléctrica, electoral y de la Guardia Nacional, y esperan que se presenten las iniciativas en el congreso, sin embargo, tienen duda sí se presentarán y aprobarán en la actual legislatura o en la que iniciará funciones en septiembre.

Ana Elizabeth Ayala, diputada federal electa viajó desde antier a la Ciudad de México a una reunión de coordinación e información sobre el trabajo que emprenderán y considera que serán ellos los que aprobarán estas iniciativas, aunque todavía no las conocen a fondo, mientras que Iván Ayala Bobadilla, diputado en funciones dice que todavía no los han llamado a algún periodo extraordinario de sesiones, por lo pronto están en receso pero con disposición a trabajar en cuándo sea necesario.

En especial considera que urge reformar al INE, para garantizar la imparcialidad en las elecciones, que nunca más vuelva a tomar partido como lo hicieron en la pasada elección.

CONDOLENCIA. Se va uno de los más grandes foto periodistas de Sinaloa, con el fallecimiento del compañero fotógrafo Francisco “Kiko” Guerrero, las más sentidas condolencias a su familia, no cabe duda, el gremio periodístico está de luto.

Síguenos en