Este tema me llama mucho la atención y no particularmente por mi carrera o por mantenerme actualizada, sino por la gran importancia e impacto que tiene hoy en día en el mundo.

Existe tanta información a la que podemos acceder e incluso difundir, que esta herramienta mundialmente utilizada se ha convertido en un arma de dos filos.

Las redes sociales pueden ser algo tan benéfico en muchos aspectos, como por ejemplo una plataforma magnífica para impulsar algo nuevo que, de hecho, me atrevo a decir, es el número uno en publicidad para un nuevo negocio, o difundir información de ayuda de todo tipo.

Aunque también podemos encontrar un lado muy oscuro, en donde se pueden ver afectadas tantas cosas, entre ellas las más importantes para mí: autoestima y amor propio.

Hay tanta información valiosa y a la misma vez también mucha desinformación o información falsa.

Hoy, cualquier persona puede publicar algo en Instagram, Twitter, Facebook, etc… y hacerse viral sin importar si es buen contenido o simplemente algo tan banal.

Me he topado con tantos ejemplos de recomendaciones por miles de personas para “tener un cuerpo fit, subir seguidores, tener más views, vestirte cool, comprar lo más nuevo, etc…” que se ha vuelto un circulo tan vistoso para los jóvenes “la búsqueda de la perfección” o más bien “la vida perfecta en redes sociales”.

¿Cuántos de ustedes que me leen tienen más fotografías en sus redes que frases motivacionales, que publicaciones de difusión de ayuda al prójimo y al planeta? ¿De información básica, cultura general? ¿Cuántos de ustedes realmente se muestran cómo son, sin filtros y vulnerables?

Hemos hecho al lado esta parte tan humana de utilizar nuestra red social para intentar tener un planeta más limpio, ser más empáticos con el prójimo, publicar pensamientos positivos, motivadores, oraciones, informarte sobre temas políticos o simplemente de lo que vive tu país.

¿Qué podemos hacer nosotros si logramos percibir el mundo desde otro lado? Me parece una pregunta muy interesante y comenzaré contestando lo primero que me resuena en la mente: Ser lo más transparente ante la gente que te ve.

Me puedo imaginar que la capacidad de ser tú mismo sin sentir la necesidad de encajar en los estándares sociales puede llegar a ser algo tan impactante y benéfico para muchos.

El simple hecho de tener redes sociales te da el poder de brindar información, a si sean 5 o 500 mil personas las que te ven, no importa si no te dedicas al medio o si no te consideras influencer.

Cualquier persona tiene la capacidad de difundir información, ¿qué tipo de información compartes tú?

Te invito a que seamos más conscientes.