Las reglas en la Liga de Ascenso, muy concisas

Leímos el comunicado que hizo público en días pasados la Liga de Ascenso MX, en la que deja muy en claro y en aras de que no se siga malinformando a la afición, de que los 16 equipos que iniciaron la temporada 2017-18 sabían y firmaron de que los clubes que no estaban certificados no iban a tener derecho a subir.Desafortunadamente de los seis equipos que tenían ese derecho de estar en la máxima división ninguno de ellos llegó a la final-final. Ellos son: Dorados de Sinaloa, Potros del Atlante, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Atlético San Luis, Toros de Celaya y Cañeros de Zacatepec.Los que ya están disputando la final-final sin derecho a estar en la Primera División son los cuadros de Alebrijes de Oaxaca y Cafetaleros de Tapachula con ventaja para los segundos de 5-1. El segundo juego que parece de mero trámite se disputará el sábado en la cancha de los oaxaqueños.Desde luego que para las aficiones de los dos cuadros, así como sus directivas y jugadores se podría considerar como algo injusto y decepcionante, sin embargo, reiteramos las directivas de dichos conjuntos estaban plenamente enterados de cómo estaban las reglas del juego.Ya solo les queda cerrar con dignidad deportiva la competencia y buscar la manera de mejorar la infraestructura de sus estadios, para que puedan buscar pronto otra oportunidad de aspirar a un lugar en la máxima división del balompié mexicano.Aquí, lo interesante del segundo duelo es ver cómo va a responder la gente de Alebrijes, ya que su equipo fue vapuleado 5-1 y se ve muy complicado que pueda darse una espectacular remontada. La otra opción es que la directiva ofrezca una atractiva promoción a los aficionados para que se animen a jalar con sus colores.La cancha del estadio Universitario, considerada la capilla del futbol de aficionados de Culiacán, está resintiendo los embates de una intensa actividad, propiciada por el festival universitario de la cultura, en un sacrificio que para nuestro gusto vale la pena, por que se trata de un evento que le está brindando la oportunidad de divertirse a miles de gentes de diversos estratos sociales que en otras circunstancias no lo podrían hacer.En ese lugar se están presentando espectáculos musicales de primer nivel, con artistas mexicanos y extranjeros de rango internacional, en una buena acción que se le debe reconocer al rector Juan Eulogio Guerra Liera, quien le ha venido a darle a la UAS otro plus.Sean bienvenidas este tipo de actividades que son todo un relax para la gente del pueblo y ya habrá tiempo para que la cancha del Universitario de nueva cuenta luzca su mejor imagen. Y a todos aquellos que se sientan ofendidos por el supuesto maltrato a dicha área que tomen Dalay, porque el festival no durará toda la vida y vale la pena que la gente lo disfrute al máximo.