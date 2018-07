Las reglas no escritas en el beisbol

Se habla que el beisbol es un deporte entre caballeros. En ocasiones el rival puede provocar una ofensa del rival con algunas acciones, que dentro del beisbol son normales porque no existe un impedimento para no realizarse, pero cuando se rompen los códigos de ética y los pactos de caballeros es cuando se presentan los problemas sobre el terreno de juego.Les presento algunas reglas no escritas en el beisbol, en una palabra, lo que usted como mánager o jugador debe de evitar para no provocar problemas. 1.- No hable sobre un cero-hit-cero-carrera en progreso. 2.- No robe bases cuando tenga mucha ventaja. 3.-No robe bases cuando esté muy por debajo en el marcador. 4.- No robe tercera base con dos outs. 5.- Si un lanzador golpea a un compañero, no golpee usted a uno de los suyos. 6.-No festeje airadamente un jonrón. 7.- No se pare en la lomita del lanzador. 8.- No se pare en la caja de bateo cuando el lanzador esté calentando. 9.- No dejar un picheo parecido con dos strikes. 10.- No toque la bola tratando de romper un sin hit, ni carrera. 11.- Siga el código de los árbitros. 12.- No juegue dentro del infield para evitar una carrera a principios del juego. 13.- No se pare frente al receptor o el árbitro camino a la caja de bateo. 14.- No haga que un bateador de poder toque la bola, y 15.- No juegue en contra del beisbol, éste cuando da, lo hace a manos llenas. Cuidado cuando quita. En amateur cuando un bateador toca la bola con mucha ventaja o se ponen a robar bases los defensivos lo ven como una ofensa, y después vienen los pelotazos, cosa que también es reprobable. Que pase buen día.