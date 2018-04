Las relaciones humanas, un reto

Por increíble que parezca, uno de los retos más grandes al que nos enfrentamos los seres humanos es el de construir relaciones sanas y sostenibles con los demás. Increíble porque una característica esencial de los seres humanos es que somos seres vinculantes, nos relacionamos con todo y con todos. En cierto sentido, la vinculación es una necesidad humana, y es precisamente de la capacidad para relacionarnos de lo que depende mucho la salud emocional y la estabilidad de cada persona. Así que el aprendizaje que logramos adquirir de cómo relacionarnos y construir lazos interpersonales sólidos y saludables es una de las habilidades humanas más importantes para nuestra vida.Si los padres pudiéramos ser conscientes, tener una clara idea de la importancia de esto para la vida de nuestros hijos, quizás la crianza y la educación sería diferente. Porque en realidad, todo comienza con el encuentro del niño que nace y su primera relación, que es con la madre, y después con el padre. Es aquí donde se establecen los cimientos de la personalidad de ese niño quien después, convertido en adulto, empleará los mismos mecanismos que desarrolló para relacionarse con ellos y así formará sus relaciones. De tal manera que si ese niño, siendo bebé, pudo confiar en una madre presente, que prodigaba cuidados de manera amorosa, que alcanzaba a comprender sus necesidades de cercanía y contacto, de mirada, entonces podrá confiar después en la vida y en los demás, sin miedo, con seguridad. Veamos cómo se construyen las relaciones. Básicamente, la construcción de una relación se basa en el tipo de comunicación que se establece entre las dos partes. Es decir, en el corazón de toda relación está la comunicación. No es de extrañar que la mayoría de los problemas a los que se enfrentan las personas en sus relaciones, se solucionan con una comunicación eficaz. Y, visto de otra forma, la mayoría de los problemas tienen un trasfondo de una comunicación ineficaz. Esto es precisamente resultado de lo que aprendimos desde pequeños. ¿Qué necesitamos haber recibido de niños para que después pudiéramos lograr relaciones suficientemente fuertes y nutricias, que nos den mayor garantía de felicidad? Que hayamos sido suficientemente vistos y tocados; que se hayan nombrado nuestras necesidades y cubierto de manera satisfactoria; que hayamos podido contar con unos padres emocionalmente disponibles; que hayamos recibido el reconocimiento de nuestro ser, y corregido nuestras conductas de manera separada; que hayamos logrado un nivel de intimidad con nuestros padres al grado de sentirnos seguros ahí… y algunas cosas más. Sólo de esta manera podríamos nosotros también confiar en el otro, intimar con el otro, abrirnos con el otro, escucharlo. Pero si no fuimos escuchados, si no fuimos vistos, si no fuimos reconocidos, si no nos sentimos entendidos, llevaremos una gran desventaja que habrá que salvar para nuestras relaciones con los demás. No es que no se pueda, pero nos costará más trabajo. Entonces será necesario aprender… sobre todo, de comunicación.