Las señales

Como han podido ver en el súper, hay un nuevo etiquetado este veinte veinte en los productos que consumimos, dicen si hay exceso de grasas o de calorías, etcétera. Mientras hablaba con una amiga (@mariegoingnuts) que es nutrióloga, comentamos sobre cómo impacta más estos rombos negros avisando que los productos no son del todo bien para tu organismo, con eso me quedé pensando, ¿será que las personas también necesitamos estos señalamientos?

La verdad es que así como los alimentos, nosotros también “digerimos” a las personas; nos pueden ayudar a crecer, como el Danonino, o nos hacen sentir hasta agruras unas papitas con mucho chamoy. Bien, como se nota en los nuevos etiquetados, nosotros necesitamos grandes señales que nos digan que algo no está del todo bien, como los números rojos cuando debes en tu cuenta o una gran “X” marcada en donde te equivocaste en el examen. Entonces, a la hora de las personas puede que no nos demos cuenta inmediatamente que no nos hacen bien, es más, pueden pasar meses o hasta años.

Entonces, en mi retorcida mente de Black mirror, me imaginé a la gente con los mismos etiquetados que en el súper, fuera un alivianón encontrar rombos en la gente diciendo “exceso de toxicidad” o “complete drama queen”, claro, así como las Chips fuego que tienen exceso de todo, las siguiéramos consumiendo.

En fin, entiendo que sería imposible etiquetar a las personas de esta manera, más porque la interacción entre cada quien es diferente, pero sí podemos abrir más los ojos sin necesariamente necesitar un rombo negro que te avise que la cosa no va por ahí.

Si bien nos tiran con señales que leemos por todos lados y hacemos caso omiso, creo que escucharnos a nosotros mismos es más difícil todavía, pero no imposible. Así que más que nada termino con la reflexión de no solamente tomar el tiempo para detectar las etiquetas que nos rodean, sino también ubicar los rombos negros que portamos nosotros y, en caso de ser muchos, intentar volvernos más sanos.

Si pudimos cambiar el azúcar normal por fruta del monje y la harina normal por la de almendras, entonces también podremos con todo.

Ana en Rose.