Las serpientes y escaleras en LMP

VAIVENES.- El standing de la segunda vuelta en la LMP reitera la tesis que desde hace mucho sostenemos: el beisbol invernal mexicano son básicamente tres temporadas en una. Lo que se ves desde Octubre a Diciembre son dos campañas que en un momento parecen muy diferenciadas entre sí y luego llega el Enero en que todo se define. Parecen lejanos los días en se jugaba la primera vuelta. Hoy, Naranjeros, Cañeros, Charros y Yaquis son los rivales a vencer mientras Tomateros, Águilas, Mayos y Venados parecen estar en el tobogán. Es el juego de las serpientes y escaleras en donde a su vez, radica el encanto de un sistema que puede presumir la magia tan propia que la mezquindad le niega. Lo de Naranjeros se veía venir, luego de que al día de hoy enseña la sin duda mejor base nacional, siempre clave para que un club pueda aspirar al campeonato. Los Cañeros vieron que los frutos empiezan a madurar y ante de regalarle al Flamingo Bojórquez el título de “mago”, habrá que esperar la recta final para observar si el temple le llega a los verdes. Charros en calidad de equipos “gitano”, que ahora gana en gira y batalla en casa, cual si el hechizo se hubiera puesto boca abajo. Y como adendum, el pitcher abridor que se muestra revelación actuando en Guadalajara. Y los Yaquis con roster que sacó a pasear el talento al fin, dando margen para que Sergio Omar Gastelum muestre lo que se puede lograr con la segunda mejor base nacional de la liga. Otra vez llegaremos al 30 de Diciembre con al ecuación despejándose hasta el final.

FACTORES.- Repasar la tabla de los mejores en pitcheo hace entender mejor lo que se está viendo en esta segunda vuelta. Naranjeros ya encontró en Juan Pablo Oramas, José Samayoa, Luis Alonso Mendoza y Dennis O´Grady una cuarteta abridora que es ya la mejor de la liga. Y que si nos apuran tantito, obligado no perder de vista lo que está haciendo el staff de los Charros, con Elian Leyva, Will Oliver, Orlando Lara y Octavio Acosta, luciendo en serio actuando ¡de locales! Ver para creer dijo el over. Lo de Cañeros no se observa en los números y antes bien, apenas en lo que les deja Ramón Urías que ya deja la temporada y en aporte reciente de Leandro Castro. Bojórquez necesitará mucho más que eso para remontar la muy empinada cuesta.

TRIBUTO.- El jueves, retiro del número que Jesús Sommers portó con los Tomateros de Culiacán, uno de tantos homenajes que le están debiendo a quien ha sido el pelotero que más hits ha conectados de por vida en el béisbol mexicano. El tributo en Culiacán se lo realiza el club guinda sin agregar más mérito que el jonrón que conectara en Enero de 1978 ante Cañeros y que valió un campeonato. Luce escasa la sola razón para semejante honor, así sea uno de los mejores momentos del club en su historia, por eso mañana presentaremos algunas otras razones que pueden aportar para entender el porqué Sommers debe ser visto como un “histórico” de los Tomateros.

APUESTAS.- En Las Vegas se están llevado a cabo las “Winter Meetings” que reúne prácticamente a todo el llamado béisbol organizado. Mientras que el gran interés está centrado en lo que gira alrededor de las Grandes Ligas, en México queda reducido a que la Liga Mexicana de Beisbol despeje la bruma del morbo. Sus temas y pendientes se reducen a tratar de poner orden a través de inyectar dosis de “mal necesario”, que no importa ya que todo se justifica. Tras anunciar en Noviembre que se iban 4 equipos que no podían ya con la carga, ahora anunciarán que siempre no, que por y gracia del bendito dinero público y de la sacrosanta multipropiedad, regresa con nuevos capítulos “The Walking Dead”. Bendiciones a la hoy hegemónica y multipresente empresa Multimedios, capaz de aportar dinero en Monterrey, Tabasco y León; bienvenidos el erario de Guanajuato y el que se intenta disfrazar de lana derivada de las bienes raíces en Puebla. Hablemos de eso que del modelo de negocios, de lo deportivo, no hay motivo por el momento. El producto queda con la misma envoltura y ni el moño hay que cambiarle.