Las sinrazones del orgullo

En su columna semanal The Forgotten para The Daily Notebook, David Cairns se ha propuesto repasar todas las películas que repasen los últimos días de Adolfo Hitler en su búnker. Obviamente, apunta en el escrito que publicó el pasado 26 de abril, La caída del director Oliver Hirschbiegel, estrenada en el 2004, es la gran película sobre el tema. Sin embargo, esa película hoy es más famosa por su meme. Eso, al parecer, fue lo que inspiró a Cairns a buscar más películas y escribir sobre ellas.Su último escrito va sobre Hitler: Los últimos diez días (1973, Reino Unido e Italia), primera y única película como director del guionista Ennio De Concini, con un guion escrito por De Concini, Ivan Moffat, Maria Pia Fusco y Wolfgang Reinhardt, y que tuvo como referencia el libro de Gerhardt Boldt.En el centro de esta cinta que, por cierto, tiene hasta el mal tino de utilizar material documental para ilustrar irónicamente, según, lo que sucedía fuera del búnker, tenemos a Alec Guinness encarnando a un Adolfo Hitler bastante extraño: no es ese a veces histérico, a veces pasivo manojo de nervios que otras interpretaciones y abundante material documental nos han mostrado. El Hitler de Guinness es contenido, flemático, a veces resulta gracioso y a veces hasta empático. Pasa parte de esos últimos diez días del título en plan romance con su amante Eva Braun (Doris Kunstmann), mientras algunos de sus oficiales huyen y otros caen en desesperación y, para colmo ni un cigarro pueden encender pues el führer les tiene prohibido fumar en su presencia. Ambos amantes escuchan discos tomados de la mano y hablan sobre el futuro de su relación. Incluso Braun llega a decirle que es la persona más increíble que ha conocido o que es una desgracia que el mundo se privara de su arte, para luego reclamarle porque no está velando por el pueblo alemán mientras el ejército ruso avanza triunfante por su maltrecha geografía.Hitler: Los últimos diez días es una película que nunca encuentra ni su ritmo ni su sentido ni su forma. Y hasta se entiende la razón por la que en algunas ciudades de Inglaterra y Francia se llegara a prohibir su exhibición al considerarla pro-Hitler. Y es aquí donde llega una reflexión que quisiera compartirles y que justifica este escrito: esta fallida película también es la muestra perfecta de que a veces lo que nos enorgullece puede que no sea lo mejor que hemos hecho.Resulta que Alec Guinness siempre dijo que consideraba que esta acartonada interpretación que hizo de Hitler era la mejor actuación que había hecho en su vida. Y al ser un actor con tantos papeles inmortales, como el coronel Nicholson de El Puente sobre el río Kwai, el profesor Marcus de El quinteto de la muerte, Obi-Wan Kenobi en la saga original de la Guerra de las Galaxias o George Smiley en las miniseries televisivas basadas en las novelas de John Le Carré, uno solo puede preguntarse, ¿en serio?Ah, las sinrazones del orgullo.