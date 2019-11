Las sospechas de influenza en Sinaloa

La Secretaría de Salud tiene un registro de 30 casos sospechosos de influenza en Sinaloa, enfermedad que repunta en los meses de octubre y noviembre que es cuando se da el cambio de clima.

Aún no se confirma la enfermedad en alguno de ellos, ya que el laboratorio está haciendo las pruebas. Así, están en el status de sospechosos.

La consideración que hace la dependencia estatal es que el número de casos es bajo, lo que suena positivo aunque se desea que no hubiera ninguno ni tan siquiera sospechosos. Los municipios en donde están los mismos son Mazatlán, Culiacán y Guasave. En los otros municipios no se han presentado sospechas de influenza en los pacientes.

En ese sentido, es necesario reforzar las medidas de prevención para atacar esa enfermedad propia de la temporada.

Una de las medidas es aplicarse la vacuna antiinfluenza, abrigarse bien, sobre todo los más vulnerables: los niños y adultos.

El problema es que muchos no tienen los cuidados necesarios. Por ejemplo, si se tiene la enfermedad no se tiene el cuidado al estornudar y así puede propagar el mal a otros que no lo tienen.

Por eso hay que acatar las recomendaciones del Sector Salud.