Las tres velitas encendidas de Quirino Ordaz para el 2018

Se precia de tener un gobierno plural, y es imposible discutirle eso a Quirino Ordaz: el 30 y 31 de agosto detallamos aquí el origen de cada secretario.

Conclusión: es un gabinete variopinto en términos ideológicos, pero además apartidista en lo formal. Una excepción confirma la regla: Rosa Elena Millán Bueno, titular de Desarrollo Social y miembro del PRI. Ningún otro es militante de partido político alguno, si bien abundan los filopanistas.



No es fortuito que la única priista del gabinete recibiera del gobernador la encomienda de revivir, así de la nada, el programa bandera de José Antonio Meade Kuribreña cuando fue titular de Sedesol federal: la Estrategia Nacional de Inclusión, orientada a abatir los niveles de pobreza en el país.

Justo el miércoles 30 de agosto, dos días antes de la entrega del Quinto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, el Coneval dio a conocer con bombo y platillo que gracias a esta política social de JAMK se disminuyó al 30.8 por ciento la pobreza en el país durante 2016, el año que el casi seguro candidato («ciudadano») del PRI a la sucesión presidencial fungió como secretario de Desarrollo Social.



Este martes, Sedesol estatal proclamó por todo lo alto «la reinstalación de la Mesa de Comunicación de la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) en Sinaloa». Huele a precampaña, o bien, a quedadera de bien con Meade.



Pero si un rasgo de habilidad política distingue a Quirino Ordaz es su renuencia a «poner todos los huevos en una sola canasta». Por eso le va como le va. Mírelo donde está.



Lo decimos porque la figura que puntea como favorita de las bases de Acción Nacional para la candidatura presidencial es Margarita Zavala. De ser ella la abanderada, Quirino ya estaría del otro lado en cuanto al PAN: Margarita es su amiga de juventud, tan cercana a sus afectos como Juan José Ríos Estavillo. Los tres fueron mejores amigos durante los primeros años de carrera en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Y aunque Quirino no concluyó sus estudios allí, sino que se cambió a la Universidad Autónoma del Estado de México, la amistad perdura.



Ahora bien, como se sabe, el héroe de la película de la sucesión hasta este momento es Andrés Manuel López Obrador, si bien de aquí al primero de julio del 2018 pueden cambiar los escenarios. Por sí o por no, Quirino parece haber encontrado la clave para el acercamiento de su gobierno con el hombre que, quiéralo o no, pudiera convertirse en el próximo presidente de la República. Todo gobierno estatal sin buena relación con el primer mandatario del país está condenado al fracaso.



El repentino cambio de conciencia que dice haber experimentado, como una epifanía, el doctor Rubén Rocha Moya al regresar a sus orígenes de izquierda el domingo pasado, cuando firmó el Acuerdo Nacional convocado por AMLO, significa el puente directo que tiende el gobernador Ordaz con el tercer elemento que le faltaba «amarrar» para el 2018. Un puente inmejorable, por cierto: nos consta la estima y el respeto que López Obrador tributa al doctor Rocha.



Pero es inverosímil que Rubén Rocha, después de cinco sexenios de mimetizarse con el PRI (empezó a finales del de Juan Millán, al integrarse a la campaña de Jesús Aguilar orquestada cien por ciento desde el tercer piso), continuó los siguientes seis años como jefe de Asesores de JAP; luego fue personaje clave en el proyecto de Jesús Vizcarra para la gubernatura y se cohesionó a tal grado con los aguilaristas que durante los seis años de autoexilio en el régimen de Malova le dieron varios cargos importantes en la esfera federal, porque, obviamente, en 2012 el doctor se la jugó con Peña Nieto y no con su amigo López Obrador.



De manera que, continúe o no por ahora en el gabinete de Quirino Ordaz, dependerá del papel que le sea asignado a Rocha Moya en Morena para decidir si sale o no de la nómina de Gobierno del Estado, lo cual no significa lo mismo que terminar su relación con Quirino. Esto lo debe saber perfectamente AMLO, a quien conviene sumar simpatías en los gobiernos del estados por lo que se pudiera ofrecer.