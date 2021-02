Las vacunas contra el Covid-19 a cuentagotas, pero ya se aplica en Sinaloa

Vacunas contra el Covid-19. Es hasta hoy una carrera desigual. Porque en México avanza más el número de contagios que el número de personas vacunadas. Sin embargo, es un rayo de esperanza. A Sinaloa llegó la primera remesa de dosis destinada para los adultos de 60 años y más. Sí, llegaron solamente 22 mil 850 y comenzaron a aplicarse en tres municipios de Sinaloa: El Rosario, San Ignacio y Mocorito. A casi un año de que la pandemia llegó a Sinaloa (hay que recordar que el primer caso fue el 28 febrero), finalmente llegan las vacunas para los adultos mayores. Ya parte del personal médico de Sinaloa fue vacunado, aunque esperan la segunda dosis. Y otra parte está en espera de ser vacunada. Todo parece indicar que las vacunas llegarán a cuentagotas. Se ve muy lejos todavía la posibilidad de que se dé una vacunación masiva. Hay desesperación entre la población. Porque también se observa que se han relajado las medidas de salud para evitar los contagios. Es increíble que a casi un año de que la pandemia llegó a México, haya gente que todavía se resisten a creer que existe. Es imposible que esto se dé cuando en México ya casi llegamos a los 175 mil muertos; cuando en todo el mundo y la indicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido el uso del cubrebocas, en México haya gente que no lo hace. Y cómo no, si el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador pone el ejemplo. Él se niega a utilizar cubrebocas. Así cómo.

Acalambra el Químico a Rocha. No se sabe si cuenta con información que respalda su dicho, pero el alcalde Luis Guillermo Benítez dejó entrever la posibilidad de que la precandidatura de Rubén Rocha Moya se “caiga”. Todavía hay tiempo y dependen de la decisión de los jueces. Porque el caso está en los tribunales. El recurso de inconformidad por la designación de Rocha Moya está aún vivo. Es increíble que en Morena a estas alturas del proceso electoral que habrá de terminar con la elección del 6 de junio, sigan sin definirse totalmente las candidaturas. Los conflictos internos se veían venir. Y los pleitos por las candidaturas a las alcaldías y diputaciones están aquí presentes. Rocha Moya ha visitado Mazatlán en varias ocasiones. La última fue hace cuatro días. Y ni Rocha Moya ha buscado al Químico, ni este tampoco lo ha hecho. Pareciera que no se quieren cruzar. Pareciera que las diferencias están creciendo. Y si no se ponen de acuerdo entre ellos en Morena, menos podrán hacerlo fuera del partido. Así las cosas.

Leer más: Abarcan municipios de Sinaloa según la cantidad de vacunas Covid-19 que lleguen



¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El reto de la Iglesia este miércoles. La Iglesia se prepara para el arranque de la cuaresma. Este miércoles habrá de celebrarse el “miércoles de ceniza” y, como ha sucedido desde siempre, los feligreses se vuelcan a las iglesias para recibir la “ceniza”. Se sabe que la Iglesia está afinando los detalles para llevar a cabo la jornada del “miércoles de ceniza”. Los sacerdotes a cargo del obispo de Mazatlán, monseñor Mario Espinosa, tendrán mañana todo un reto por resolver. La intención es evitar aglomeraciones. La intención es evitar poner en riesgo a los ciudadanos.

Leer más: Por Covid-19 será diferente el miércoles de cenizas en Sinaloa

¿Se habrá puesto la vacuna?. Por cierto en la jornada de vacunación contra el Covid-19 llevada a cabo ayer en El Rosario, habría que preguntarse si el alcalde Antonio Pineda aprovechó la ocasión y se vacunó. Pineda es doctor, podría ser la excusa. Y es que en Escuinapa el alcalde morenista Emmett Soto aprovechó la oportunidad y ese sí se lanzó a que lo vacunaran. Es doctor, es cierto, pero no está en la “línea de atención a Covid-19”. Por eso el director de Salud en Escuinapa fue despedido fulminantemente. Pineda es otra cosa. Él es panista. Habrá que esperar para saber del tema.