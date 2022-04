Las violencias

audima

“… debemos hacer algo en esta tierra

porque en este planeta nos parieron

hay que arreglar las cosas de los hombres

porque no somos pájaros ni perros”

Neruda

Este día déjenme intentar contar algunas historias sobre el feo tema de la violencia, trataré de hacerlo con rigor de acuerdo a como he escuchado en los últimos tiempos, el orden es aleatorio y si andan muy sensibles pueden ir directo a la posdata que esta vez es feliz.

Historia A: Itzel se despertó el miércoles 20 de abril pensando cómo sería el día, eligió ropa, zapatos, revisó el bolso, desayunó algo. Vivía en El Fuerte con dos hermanas mayores. La menor de cuatro, cada dos semanas iba a su pueblo Saca de Agua, a 15 km de Chinobampo. En su pueblo se dedican a ganadería en pequeña escala, a la pesca, y la mayoría de jóvenes y mujeres trabajan en la pizca de arándano o de hortalizas. Testigo de Jehová, le gustaba la lectura de la Biblia y predicar. Estaba enamorada, en mayo la pedirían en matrimonio, la boda la eligieron para diciembre cuando las estrellas son muy brillantes en el cielo de la sierra.

Llegó a abrir la estética, se preparó para una jornada más. Había que revisar la agenda, los insumos, mantener el orden y la alegría de hacer las cosas bien. Cortaba el pelo, aplicaba tintes, delineaba las cejas. Una voz interrumpió su quehacer, el hombre la llamó, era conocido, algo quería decirle, quizá algo relacionado a su centro de trabajo. No, no fue así, en la mente sin freno, por cultura, por enfermedad o por lo que sea, se había fijado una idea de odio a la libertad, la libertad de una mujer, a su pleno derecho a elegir con quien estar. La mujer cosa, objeto de deseo quiera ella serlo o no, la mujer que –así creen- debe por ser mujer pertenecer, que no piensa, ni siente, menos desea. En El Fuerte murió una mujer por ser mujer. El dolor no cabe en ninguna palabra. Los sueños de ella son los sueños de muchas que quieren una vida feliz y respeto para su condición de mujer y a su libertad de elegir. ¡Ya no está!, murió porque creía que todos los seres humanos eran dignos de confianza.

Historia B: El poder político debe buscarse para servir a la sociedad, no para los negocios, no para el ego. No hay azar, hay raíces y frutos, amargos muchas veces. Ganar el poder político transitando caminos inconfesables es una moda que no debe continuar, ni debiéramos permitir dice una mujer a otra, nótese que no escribí ‘dijo un hombre a otro’, porque hace tiempo los hombres han dejado de serlo en el sentido más ético posible. El debate está abierto. Han dejado, por gusto, por placer, por comodidad, por ‘alfismo’, por ser el más fregón del pueblo a la vergüenza sepultada bajo pesadas losas de falsas convicciones políticas, burdas, débiles, camaleónicas. El nivel que elijan.

Historia C: Los agricultores administran el agua que está a disposición para los cultivos, insumo insustituible, organizan módulos de riego, tienen periodos para elegir mesas directivas. La federación hace años les cedió el usufructo, será bueno será malo, ¿quién sabe? Alguien quiere postularse, recibe la visita y la amenaza. La autoridad ´tibia’ voltea para otro lado, la ciudadanía –productores- también, falta lado para donde voltear.

Historia D: El despertador no es necesario, despierta en la madrugada pensando cómo descomponer el mundo. Le han elegido el traje carísimo de París, Londres o Milán, la corbata, la camisa. Se mira satisfecho al espejo, el cabello en su sitio, blanco, brillante, las vitaminas funcionan, la adrenalina también. El poder es la vitamina mayor. Aún queda tiempo -repite como mantra- los proyectos siguen ¿qué importa si el aeropuerto no tiene vuelos, si el tren maya se cae sobre un cenote, si los combustibles fósiles se promueven, aunque hayan sido firmados por México los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU además del Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto. Salvará el día, ya tiene las palabras mágicas para conservar el ánimo en sus seguidores y continuar la división del país: Traición a la Patria.

Me falta columna para más historias. En las cuatro que comparto prevalece la violencia que nos ofende a todos y a todas, se necesita ser muy miserable en valores para hacerla parte la normalidad. Si la sociedad no se mira en el espejo de la realidad sucumbirá a su ignorancia, ambición y soberbia y les recuerdo que la vida es breve; por lo tanto, debe tener razón de ser.

Posdata.– En Topolobampo casó mi ahijada de bautizo Josimar con Francisco de El Téroque, solo tengo pensamientos de felicidad para ellos. Que el camino de la vida les sea largo y bueno.