Las y los millennials: el presente y el futuro del mundo

Los que representarán a las naciones del mundo en 2030 serán aquellos jóvenes disruptivos,que piensan de forma única, que ven por causas sociales en lugar de conformarse más con un salario, que son innovadores, creativos, productivos,que son llamados idealistas por tener causas sociales y ambientales como guías de su camino. Estos jóvenes son, en su mayoría,los millennials.

Los demógrafos e investigadores suelen definir a esta generacióncomo la conformada por aquellas personas nacidas aproximadamente entre 1981 y 1996. Años en los cuales se empezaron a gestar inmensas e imparables transformaciones a nivel global; por un lado, el acelerado avance de la tecnología y digitalización y por el otro, crisis económicas y financieras acompañadas por despidos masivos, desaparición de empleos y la inflación.

Como resultado,las y los millennials se caracterizan por tener prioridades y una mentalidad muy distinta a generaciones anteriores, según estudios de Deloitte. Este grupo ha demostrado ser una generación con alta familiaridad con las comunicaciones y la tecnología digital, situación que los ha impulsado a ser innovadores, creativos y personas con un alto índice de valores sociales y éticos. Son también jóvenes atraídos por movimientos de inclusión social,debido a la alta consciencia de la situación mundial que les ha tocado vivir en estos últimos años.

Si bien el estereotipo del millennial lo posiciona como un rebelde, un revelador estudio de ManpowerGroup indica que los millennials trabajan generalmente más de 45 horas a la semana; más del 20% en trabajos secundarios; y un 66% dice tener la expectativa de seguir trabajando después de los 65 años de edad, excediendo la edad convencional de retiro. En este contexto en una encuesta de DeloitteMillennialSurvey de 2018, tres cuartos de los millennials entrevistados, dicen que ven los negocios como una oportunidad para resolver la economía de la sociedad y los retos ambientales y sociales con un enfoque particular en mejorar el entorno en el que se desarrollan, esto repercute en que esta generación tenga una alta valoración por la maximización de recursos y pondere positivamente tanto la flexibilidad del lugar de trabajo, como el reconocimiento de su desempeño particular por encima de la experiencia laboral.Esta realidad aplica de manera general para los hombres, dado que muchas mujeres no tienen condiciones laborales para ellas al ser limitadas por roles de género desde una corta edad.

Cabe mencionar que la generación millennial presenta aptitudes que podrían ser aún más valiosas que la experiencia propia, como la voluntad, la perseverancia, la innovación y sobre todo la creatividad para generar nuevas ideas para los tiempos que estamos viviendo siempre y cuando tengan un buen líder que los motive e incentive para un proyecto que valga la pena, de ahí el enorme potencial de la cooperación intergeneracional en aras del desarrollo social.

A menudo esta generación es acusada de ser egoísta e insensible, de ser inconstante e intransigente,pero habría que analizar si no es el propio sistema el que se ha quedado rezagado para atender las necesidades particulares que requiere este grupo de personas, que representa indudablemente el presente y el futuro de nuestro país, considerando que se calcula que para el año 2030, los millennials se convertirán en el 75% de la fuerza laboral a nivel global y el 75% de los consumidores.

En mi opinión, se requiere un profundo análisis de las razones por las cuales la generación millennialactúa como lo hace. Por ejemplo, se habla de la inestabilidad de los millennials en trabajos formales, acusándolos de no comprometerse con nada. Tal vez, habría que dimensionar si no es el sistema laboral inflexible el que ha quedado obsoleto ante una generación para la cual el bienestar depende de mucho más allá de cuestiones materiales y que busca aspectos muy diversos para su desarrollo a diferencia de generaciones anteriores.

Necesitamos entender y concientizar a este grupo de jóvenes que van más con los presentes cambios en el mundo. Quizás ellos lo descifren mejor y puedan resolver, pero necesitamos estar dispuestos a cambiar el Sistema para obtener resultados sin precedentes. Un país que parece comenzar a entender esto es Chile, gobernado por un joven de 36 años llamado Gabriel Boric, quien compuso su gabinete por talento joven e incluyente para enfrentar los retos estructurales de décadas en su nación con una perspectiva fresca, innovadora y que se atreve a pensar y a actuar por fuera de lo que se ha intentado antes.Boric ha manifestado su voluntad de querer cambiar el sistema, un nuevo orden para Chile en donde la mayoría de los jóvenes son los que tengan injerencia en nuevas políticas públicas en todos los sectores, en su entrevista con BBC dijo: “En un momento en que el mundo cambia vertiginosamente Chile también tiene que cambiar y adaptarse. Representamos la fuerza de una época”.

Parafraseando a Humberto Maturana, biólogo, profesor e investigador y creador de la teoría autopoiesis, “la naturaleza es sabia, tiene formas de ser cambiante y evolucionar con el mismo avance de la humanidad, nos regeneramos continuamente al interactuar cognitivamente con nuestro entorno”.Por lo tanto, los millennials hoy son la respuesta a ese cambio de mentalidad, a la necesidad natural de evolucionar y adaptarnos al nuevo mundo.

La propia naturaleza nos ha demostrado su capacidad de cambio, ¿por qué no replicarlo para obtener resultados distintos?

No vayamos contra corriente, no frenemos el cambio. Tenemos el impulso y los actores para lograrlo. Los millennials tienen que ser la parte central en una empresa, en la burocracia, en los partidos, en los poderes del Estado, generando condiciones y estableciendo como primordial su forma de pensar. Necesitamos darles la oportunidad a esos jóvenes inquietos que traen en el ADN el cambio, el motor para llevar al país a un mejor puerto

Es momento de crear una cultura del futuro, una donde se desarrollan las y los millenialspara reparar y adaptar el Sistema que ha comprobado ser insuficiente para esta nueva generación.

Debemos valorar sus aptitudes que demuestran más voluntad con innovadora y con causa que cualquier experiencia laboral en el viejo sistema, como decía Einstein: “Hay una fuerza motriz, más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad” aunado a ese cambio de mentalidad de los jóvenes podemos avanzar deshaciéndonos de lo obsoleto para crear algo nuevo y sustentable. Siempre de la mano con la conciencia histórica de lo ocurrido en un país y la parte de la experiencia.