Latina de los Del Valle 47 años, Pitepec y sus campos maduros y con Pemex busca migrar a nueva ley

* Propuesta de Canaco a Congreso en Yucatán para romper control de Heineken; retoma Aeromar contactos con Efremovich; Uber por aval para pagos en efectivo en CDMX.

POR DESGRACIA ESTABILIZAR las finanzas de Pemex que lleva José Antonio González Anaya ha tenido su costo, puesto que fue necesario acotar la operación de muchas plataformas de producción.



Esto se acompañó con un recorte de unos 15 mil trabajadores y de un ajuste del costo operativo, proceso en el que también han tenido que participar proveedores.



La férrea disciplina y una inyección de 73 mil 500 millones de pesos que la SHCP de José Antonio Meade autorizó a la petrolera en 2016, se han reflejado en los recientes números negros.



Obvio la plataforma de producción se mantiene chata y no se va a recuperar tampoco en 2018.



La apuesta es que con la reforma energética haya un cambio, máxime las asociaciones que Pemex realiza con la IP.



En ese contexto vale platicar de una petrolera mexicana que ahora mismo gestiona con Pemex Exploración y Producción (PEP) que lleva Juan Javier Hinojosa el migrar sus actuales condiciones a la ley derivada de la reforma.



Se trata de Latina (Desarrollos Energéticos) propiedad de Adolfo del Valle Ruiz e Ignacio del Valle Ruiz, firma con 47 años de historia que arrancó como perforadora de agua y vapor. Hace 5 años se expandió al petróleo aquí, pero ya estaba en Guatemala.



Cuenta con dos plataformas petroleras y un modular en el mar en Campeche, lo que se conoce como “off shore” y en 2015 comenzaron a explorar campos maduros en tierra “on shore” en un área de 230 kilómetros denominada Pitepec, cerca de Poza Rica.



Previo a la reforma se abrieron esos espacios nada fáciles. Hay que hacer estudios de geolocalización y llegar a los recursos quebrando superficies rocosas.

Latina cuyo timón está a cargo de Ricardo Gutiérrez Muñoz, con el apoyo en la operación de



Santiago del Valle Toca se incorporó con un Contrato Integral de Exploración y Producción (CIEP), que era lo que se acostumbraba. El nuevo régimen le ofrece mayor flexibilidad.



La inversión programada es de 60 millones de dólares y a la fecha hay 15 pozos con una producción de mil 100 barriles diarios.



Obvio hay todo por crecer con reservas que en el peor de los casos son de 90 millones de barriles.



En asociación con Pemex y eventualmente otros socios, la inversión puede crecer hasta 700 millones de dólares en 30 años.



Tras casi 24 meses de batallar con burocráticos procesos con Sener de Pedro Joaquín Coldwell, la CNH de Juan Carlos Zepeda y la misma Pemex, ya se está en el camino de concretar algún arreglo.



Hay coincidencias en las reservas y falta fijar la participación de Pemex y el tema de regalías e impuestos. Se espera concluir antes de que termine el año.



En Pitepec hubo incluso que llegar a arreglos con la comunidad para mejorar el entorno social. Se trabaja con una nómina de 900 trabajadores que a su vez beneficia a 4 mil habitantes.



A la fecha hay 22 CIEPS que manejan unas 15 empresas. La mayoría son multinacionales como Halliburton de Bruno Lima, Baker Hughes de Lorenzo Simonelli, la francesa Schollenberger, la inglesa Petrofac o la rusa Lukoil. Hay unas 3 firmas nacionales, entre ellas Latina y Diabaz de Luis Vázquez Sentíes.



Por lo pronto las gestiones de Latina caminan poco a poco.



* * *

AYER CANACO MÉRIDA de Juan José Abraham propuso al Congreso de Yucatán eliminar de la Ley de Salud las restricciones para la apertura de un expendio de cerveza a menos de 200 metros de otro. La petición al diputado Marco Alonso Vela, va en el contexto de lo que ha enfatizado Cofece de Alejandra Palacios para abrir la competencia. El tema estaba latente por ahí. Sólo se conservaría la prohibición en donde hay escuelas, iglesias, hospitales y parques, y por supuesto zonas habitacionales. Hay quien asegura que el artículo 275 G favorece desde hace años a Heineken que lleva Dolf van den Brink. Junto con las exclusividades se ha cerrado el paso a Modelo de Mauricio Leyva. El asunto parece que se va a poner difícil.



* * *

EN EL ARREGLO entre Aeromar que comanda Andrés Fabre y ASSA de Ricardo del Valle, lo relevante es que se rompieron los candados que impedían el uso de tripulaciones integradas. Para ello los sobrecargos aceptaron elevar a 90 horas por mes su desempeño en vez de las 48 horas que tenían. Al tiempo de elevar la competitividad, accederán a mayores remuneraciones. El acuerdo junto con el de ASPA que lleva Mario Alberto González allana el camino para que Germán Efremovich de Synergy pueda concretar su capitalización de 100 millones de dólares hasta por el 49% de la aerolínea, para que la misma crezca. De hecho ya se retomaron algunos contactos.



* * *

UBER QUE LLEVA Federico Ranero no ha quitado el dedo del renglón para poder aceptar pagos en efectivo también en la CDMX. Ya hay gestiones con el gobierno de Miguel Ángel Mancera. De 37 ciudades en donde Uber opera en el país, sólo CDMX y Querétaro se mantienen al margen de esa alternativa, elemento de inclusión, máxime que 56% de la población no está bancarizada, y que más del 50% de los viajes en Uber se pagan con dinero. Incluso algunos municipios del Edomex como Naucalpan y Ecatepec están en esa tesitura. De 850 mil usuarios al mes que viajan por Uber en el Valle de México, 120 mil no requieren tarjeta. Habrá que ver.