Valentia y humanidad

Dos conceptos que a la vista nos pueden parecer no tienen relación uno del otro y que sin embargo en los tiempos actuales debe ser analizado, desmenuzado y sobre todo comprendido por todas y todos: valentía y humanidad.

¿Por qué?

Explico mi punto de vista: la valentía no es solo un acto individualista y desagregado, sino por el contrario, porque como nos dice Justin Butler, en su libro Sin Miedo, “la valentía deviene de un acto y efecto de las relaciones sociales, en particular de las relaciones de solidaridad; se transmite entre la gente, y surge precisamente de las relaciones sociales, de los lazos entre personas, del espacio y la ocasión de sus interrelaciones”.

Visto de la forma anterior, deja en claro que no es la valentía un acto individual, sino que surge del contexto social de universalidad y por consiguiente de humanidad.

Así pues, este podría sin duda ser la mejor explicación de los movimientos sociales, de las revoluciones en el mundo, que tienen un líder valiente, una identidad, pero este valor se nutre de la construcción social, así entendido vemos que la humanidad adolece actualmente de esa valentía, porque la valentías en esta explicación que nos hace Justin Butler, y que yo abrazo en todo sentido, señala que se pasa del coraje individual, a una función y un efecto acumulativo de acto solidario y en esto como humanidad debemos enfocarnos, hace falta ese coraje para decir basta a la violencia, la desigualdad, la discriminación, basta ya de falta de libertades, basta de falta de democracia ,sencillamente Basta!.

Pero no debe ser un basta que se ahogue en días y meses de inactividad, los delitos nos señalan van a la baja, pero existen situaciones en el contexto individual que conllevan a no creer en cifras, cuando si bien bajan los homicidios, vemos que en número de desaparecidos y desaparecidas se incrementa, el tráfico de menores crece en cifras denominadas “negras”.

Cuando hablamos de delitos de violencia familiar donde el Secretariado Ejecutivo Nacional nos da cifras de incremento en un 4.9 por ciento, es decir 6 mil 322 mas según el reporte y da una cifra final de 135 mil 458 reportes en el país, lacerando la paz de las familias y con ello de la sociedad en general.

Quizá esta en la hora de preguntarnos: ¿Qué futuro imaginamos como humanidad? Y no me refiero a los tecnológico, autos que vuelan y microclimas como la ciudad que construyen sustentable en el desierto de Abu Dhabi actualmente, sino al futuro como humanidad, a uno que vaya más allá de esa mejoras, a uno que vaya directamente implicado en los derechos humanos, en el respeto a todas, donde la inclusión sea real, no haya desapariciones, feminicidios, tráfico de personas y crimines de odio; donde en verdad podamos transitar sin miedos por calles estén alumbradas u oscuras; hogares con humanidad y respeto.

Ese futuro es al que yo me refiero, no un futuro lleno de mejorías en tecnologías, pero donde nos olvidamos de ir a la par en forma valiente a exigir cambios urgentes en la aplicación de las leyes, porque hemos de reconocer que legisladoras y legisladores del mundo han trabajado en actualizar estos preceptos, pero su aplicación no va a la par, falta mucho en ese renglón de aplicación de la justicia con esa perspectiva “valiente” del respeto a los derechos humanos y en un actuar del respeto a esas leyes, no se vale desconocer cuando todas y todas estamos obligados a conocer esas leyes.

Cuando quienes trabajamos en instancias y colectivos de sociedad civil que ven por el respeto de los derechos humanos de las mujeres, destacamos que el más importante es el “derecho a vivir una vida libre de violencia”, con ello nos referimos a este futuro de la humanidad, al que imaginamos como humanidad, porque donde exista una mujer en un entorno seguro, estamos hablando de una comunidad segura, un hogar seguro, una escuela segura, un entorno de trabajo seguro.

Con lo anterior, presuponemos que, aunque es difícil predecir el futuro, si nos encaminamos en entornos se paz podremos construir una sociedad y una humanidad que prospere.

Y dentro de este futuro, deberemos encuadrar también además de convivencias de paz, un lenguaje que nos discrimine y recordar lo que Cortázar señalará en la Universidad de California, en 1980 “el lenguaje está ahí y es una gran maravilla y es lo que hace de nosotros seres humanos, pero ¡cuidado! antes de utilizarlo hay que tener en cuenta la posibilidad que nos engañe, es decir, que nosotros estemos convencidos de que estamos pensando por nuestra cuenta y en realidad el lenguaje esté un poco pensando por nosotros, utilizando estereotipos y fórmulas que vienen del fondo del tiempo y pueden estar completamente podridas”

Así en este camino, la humanidad debe repensar el presente y el futuro, pero con valentía enfrentar los errores, destacarlos y buscar soluciones de paz.

Las mujeres estamos llamadas a trabajar estos conceptos y con mayor humanidad trabajar en construir con lenguaje y actuar, que contribuya a hacer la diferencia y no solo por constituir más del 50 por ciento del padrón de habitantes, sino porque tenemos que hacer la diferencia de venir de una construcción cultural patriarcal donde no fuimos tomadas en cuenta en los inicios de los censos y ahora hacemos una mayoría que con valentía (en esa construcción mayoritaria de humanidad en esa unidad de la que al inicio refería de Butler), así que imaginemos el futuro que queremos y encaminemos hacia ahí las acciones presentes, hagamos con valentía una humanidad.