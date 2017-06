Le conviene a cualquier partido político nacional una alianza con el PAS

Al examinar los números oficiales de los resultados del año pasado respecto de las elecciones en Sinaloa, nos percatamos a través de la página web del Instituto Estatal Electoral (IEE) que a cualquier partido político nacional le conviene celebrar una alianza con el Partido Sinaloense (PAS), máxime que este ha tenido un crecimiento exponencial en las últimas dos elecciones locales; no obstante, de ser un instituto político muy joven, ya que hasta hoy tiene poco menos de cinco años de constituido.Ello no es obra de la casualidad, pues al averiguar de nuestra parte acerca del PAS desde su origen hasta nuestros días nos pudimos percatar de que desde su nacimiento posee una estructura formidable y de mucha calidad, tomando en cuenta que los integrantes de la misma en su mayoría son profesionistas bien reconocidos; y los que no cuentan con título profesional son líderes naturales muy experimentados en luchas sociales y políticas.Pero partamos primero de los números electorales en esas dos elecciones locales en las que ha contendido, y luego asomarnos de manera muy genérica al trabajo social y humanitario que desde su origen ha realizado el referido partido político.Pues bien, en los comicios locales del 2013 —primero en los que participa—, el PAS obtuvo para el caso de la elección de diputados de representación proporcional tres puestos con 124 276 votos, que constituyeron el 13.54 % del total de la votación de esa época.Ya en las elecciones locales del 2016 también para diputados de representación proporcional, el PAS alcanzó seis cargos para ese tipo de elección, con un total de 192 674 sufragios, los cuales representaron el 18.80 % del total de votos emitidos en todo el estado; habiendo logrado la segunda posición como partido político en Sinaloa, desplazando al Partido Acción Nacional al tercer lugar.En esa última la elección local, el PAS obtuvo tres presidencias municipales, tres síndicos procuradores y un total de 38 regidores.Esto a pesar de que el referido instituto político solo tenía a la fecha de esas elecciones del 2016 poco menos de cuatro años de constituido. Esa última cantidad de votos —192 674—, representa el 55.03 % más que los obtenidos en los comicios del 2013. Razón por lo cual se estima fundadamente que en las próximos elecciones del 2018 el PAS obtendrá alrededor de 299 mil votos, conforme a la tendencia electoral en números.Todo ello no es obra de la casualidad, y hay que reconocerlo, ya que tiene una sólida y consolidada organización, y dentro de ella una magnífica estructura territorial, bajo el liderazgo indiscutible de Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien tiene una dinámica de trabajo increíble que se le reconoce por propios y extraños.Por si fuera poco, hemos observado que el PAS trabaja de manera sistemática e intensa los 365 días del año en todos los rincones de Sinaloa, con alrededor de 60 programas de carácter social; con los cuales ha apoyado a decenas de miles de personas en situación precaria, gracias al apoyo de infinidad de profesionistas de alto nivel, y por lo mismo bien calificados; sobre todo caracterizados por ser muy solidarios con las causas humanitarias.Con su sólida estructura partidaria, el número de votos alcanzados en tan poco tiempo y los estimados para los próximos comicios del 2018, así como por su trabajo social y humanitario, en lo pragmático les conviene dicha alianza, máxime que a cualquier candidato a la presidencia de la República no le caerían mal esos 299 mil votos estimados.