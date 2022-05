Le dan la espalda a Gloria Valdez

audima

Tamaño descalabro sufrió ayer la lideresa de los cenecistas en Ahome, Gloria Valdez, en las elecciones para la presidencia del Módulo de Riego Santa Rosa. Y es que le ganó Mariana Baca con 65 votos de diferencia, lo que para algunos es un triunfo holgado, pero para otros no tanto. Pero con un voto se gana o se pierde y en el caso de Gloria Valdez ocurrió esto último pese a que tuvo todo el apoyo. El mensaje que enviaron los usuarios es que “ya chole” con Gloria y se fueron con Mariana Baca en una elección terciada porque Héctor Patricio Alejo también tuvo sus votos.

El titular del Órgano Interno de Control, Fausto Rubén Ibarra Celis, tiene trabajo acumulado. Si ya traía pendientes que tienen su origen en la administración pasada, en los últimos días brotaron casos de conductas irregulares de trabajadores de esta administración. El dilema es a cuáles les va a dar prioridad para tener resultados y calmar los ánimos de la opinión pública. Algunos consideran que Ibarra Celis está obligado a sacar los casos “de casa” primero. Es decir, que tiene que resolver en “caliente” los asuntos del trabajador de Japama sorprendido robando en una camioneta oficial en una casa en el fraccionamiento Urbi Villa del Bosque y del funcionario de Salud acusado de abuso de poder. Son los más “cuichis”, pero con impacto mediático que le lavará la cara a la administración municipal si es que se resuelve la baja, que es lo más seguro. Y la revisión de los casos de la administración pasada pueden esperar para mejor coyuntura.

Dicen que el que debe de cerrar la pinza es el presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Francisco Arias Ruano. Tiene los otros casos de escándalo paralelos a los antes mencionados: los de los policías robafierro viejo en una patrulla y los que fueron hasta el cajero a sacar dinero para dejar libre a un joven. Estos cosas fueron el acabose que originó el cese adornado de renuncia voluntaria de Juan Manuel Figueroa Fong como subsecretario de la corporación y la llegada de Carlos Rodríguez Ponce, que ya le dio una sacudida a la estructura de mandos. Hay muchas voces coincidentes de que Arias Ruano y demás de la comisión se deben de poner las pilas para resolver estos casos lo antes posible. Mientras no se haga la presión va a estar sobre el alcalde Gerardo Vargas Landeros, que ha sorteado estos escándalos condenando los hechos. Sin embargo, falta lo bueno.

Se habla que no quedaron convencidos del senador José Narro los líderes del grupo Aquí No, quienes se oponen a la instalación de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Uno de ellos es el líder de uno de los grupos de indígenas en Ohuira, Felipe Montaño. Y es que querían su compromiso de que no se hiciera la consulta indígena y gestionara que la planta se reubicara lejos de la bahía, pero el senador tuvo una postura lógica: se tiene que cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia, que ordenó la consulta indígena, como ellos lo pidieron y que ahora se retractan. Por eso dicen que ya preparan otra manifestación.