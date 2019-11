Le fallan legisladores federales a agricultores, ganaderos y pescadores

Y los legisladores federales? Simplemente les fallaron. Pero, ¿y qué esperaban?. Si pensaron en un momento que los legisladores federales de Morena meterían las manos a favor de ellos. Se auto engañaron. Si en alguna ocasión creyeron que se atreverían a contradecir la orden del presidente. Sencillamente creyeron que la luna es de queso. Los agricultores, los ganaderos, los pescadores y turisteros de Sinaloa tienen mucho que reclamarles a los diputados federales y senadores de nuestro estado. No se atrevieron a plantear el sentir de los que trabajan el campo sinaloense. De quienes se juegan la vida en altamar. Poco les importó. Los legisladores federales de Sinaloa, en su mayoría de Morena, mostraron lo que siempre ellos y sus seguidores habían criticado a los diputados y senadores. Simples levanta dedos. Habrá que verlos cuando recorran sus respectivos distritos, en donde por cierto muchos ciudadanos ni los conocen. Habría que verlos como darán la cara a los integrantes de los sectores a los que el actual Gobierno federal “castiga” para acumular recursos que serán destinados a los programas del presidente y que tienen un claro sesgo electoral. Están sembrando para las futuras elecciones. Y abiertamente con recursos públicos. Lo mismo que les criticaban a los anteriores gobiernos. Hoy ellos lo hacen pero más burdamente. Si hay molestia entre quienes forman parte de los sectores productivos que se dañaron con el Presupuesto de Egresos. Y sus consecuencias aún no se pueden predecir. Será cuestión de tiempo.

Nueva embestida contra periodistas. En Mazatlán, el alcalde Luis Guillermo Benítez no entiende que el “horno no está para bollos”. Si alientan ataques contra medios de comunicación y periodistas, lo único que estará sembrando es odio y exponiendo la seguridad de los comunicadores. El director y propietario del portal Qué pasa en Mazatlán, Roberto Osuna Amezquita, denunció públicamente al director de Comunicación Social de Mazatlán Jorge Contreras, de intentar coartar su libertad de expresión. De sujetarlos a la “línea oficial” sin pena de ser castigados, cancelando los convenios de publicidad. Dicho por el mismo Osuna Amezquita, al no acceder a los caprichos y exigencias de Jorge Contreras les “cancelaron” el convenio de publicidad. No es la primera ocasión en que el jefe de prensa del alcalde se ve envuelto es intentos de represión contra medios de comunicación y periodistas. El comunicador Felipe Guerrero en plena entrevista en vivo con los dirigentes del Movimiento Sinaloense (MASS) Miguel Ángel Gutiérrez y Miguel Ramírez Jardines recibió una llamada telefónica que intentó ordenarle que cerrar los micrófonos. Desconocemos de momento si a la empresa radiofónica donde labora Guerrero (Promomedios del Pacífico) se le canceló su “convenio” de publicidad. Pues Guerrero no solo puso en su lugar a Jorge Contreras. Lo exhibió públicamente en el mismo momento de la emisión en vivo. Tal parece que el alcalde no tiene voluntad por evitar los ataques a los periodistas y medios de comunicación de Mazatlán. Porque si tuviera una buena intención, Jorge Contreras ya estuviera fuera del Ayuntamiento.

Evidencias. Tenemos enfrente conversaciones de WhatsApp entre empleados y funcionarios municipales. En ellas se ordena que todos estén pendientes de las redes sociales y compartan las declaraciones del alcalde y de su pareja. Les advierten que están vigilándolos. Y cada uno debe de tener por lo menos 50 seguidores para apoyarlos. Así o más claro.