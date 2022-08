Le gritan ratero al “Químico” Benítez

Que hay más motivos para llevar a juicio político al alcalde mazatleco, “Químico” Luis Benítez, en comparación con el desafuero de Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán. Fue tanta la indignación de las viudas de tránsitos y policías que le gritaron “¡ratero!” al presidente. Como ya es costumbre en todas las manifestaciones, las puertas del palacio municipal se cerraron y no dejaron entrar a nadie. Al no tener respuesta, los manifestantes bloquearon las calles del centro. El secretario del Ayuntamiento, Édgar González, dijo que no niegan atenciones, sin embargo, tuvieron que activarse primero los regidores. Atendieron a los manifestantes en la sala de sus oficinas, y a González no le quedó de otra más que recibirlos en la sala de Cabildo.

Y Le llueve sobre mojado a Benítez: las denuncias ante el Auditoría Superior del Estado por las carísimas lámparas, las fallas en la recolección de basura, el megatope a un lado del palacio municipal y ahora las viudas de policías que se manifestaron por las pensiones. Por si fuera poco, los vecinos del fraccionamiento Costa Brava le exigente alumbrado por la avenida Rigodanza, que ya tiene días a oscuras. Dicen que alcalde se traiga al menos una lámpara de las que le compró a Azteca Lighting, al fin y al cabo que se pagaron con el dinero de los mazatlecos.

Pese a la crisis que está pasando el Instituto Municipal de Cultura, a su director, José Ángel Tostado Quevedo, parece no importarle la situación, pues sigue el plan de acudir al desfile de la Fórmula Uno, en la Ciudad de México, viaje que algunos tachan de innecesario. Tostado se justifica con el argumento de que ya se tenía contemplado el recurso para ese viaje, como si ese monto que se gastará en el evento a celebrarse el 30 de octubre no sirviera preferentemente para pagar la nómina, porque es tan caótica la situación, que Tesorería ya le otorgó una partida extraordinaria de 8 millones de pesos, esto muy aparte de la cuantiosa cantidad de 120 millones de pesos que se le brindaron para el presupuesto anual.

A un verdadero problema financiero se enfrenta el actual gobierno de Escuinapa, que encabeza Blanca Estela García Sánchez, pues ha tenido que hacer frente a los laudos que han heredado los gobiernos de Emmett Soto Grave y Hugo Enrique Moreno Guzmán, quienes se enfocaron en despedir trabajadores sin el procedimiento legal correspondiente y solo les dieron vacaciones pagadas a más de 39 empleados de la comuna, quienes al ser retirados de su cargo entablaron un procedimiento legal en contra del Ayuntamiento. Estos despidos fueron etiquetados como injustificados por un juez que ordenó a la autoridad reinstalarlos a la brevedad posible. Lo grave de este problema es que son 30 trabajadores los reinstalados actualmente, pero que se encontraron con que las áreas en que se desempeñaban ya estaban ocupadas, y fueron enviados a otras dependencias. Hay casos en los que prácticamente no están realizando ninguna labor y solo acuden a cubrir un horario en áreas como la biblioteca digital. La pregunta es, ¿la actual presidenta y su equipo jurídico tendrán la capacidad para realizar el recorte de personal que se requiere efectuar de manera urgente al estar colapsadas las finanzas municipales?, ¿cómo van a prevenir más demandas?