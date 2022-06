Le hacen el feo a la dirigencia del PRI

audima

Hace unos meses el delegado de CEN del PRI en Sinaloa, Enrique Benítez, anunciaba que pasando Semana Santa se darían a conocer los nombres de los aspirantes a la presidencia del partido y se lanzaría la convocatoria, pero ahora resulta que “ni para abril ni para mayo”, que tendrán que esperar a que pasen las elecciones en los 6 estados del país que se efectuarán el 5 de junio.

Entre los priistas se considera que el senador Mario Zamora, por su cercanía con el dirigente nacional Alejandro Moreno, es el que lleva mano en la elección del nuevo dirigente, pero dice que no está metido en la selección y desconoce cuándo saldrá la convocatoria, que están dedicados de lleno en el reforzamiento de las campañas en los estados donde habrá elecciones el próximo domingo.

Al parecer algo se les está indigestando, que la gente del expulsado exgobernador Quirino Ordaz todavía tiene mucha influencia en el partido y tiene copado al consejo directivo y resultaría difícil quitarles el control de la noche a la mañana sin provocar una desbandada masiva de militantes. Inicialmente se decía que el exsenador Aarón Irízar estaba dispuesto a entrarle al quite, pero luego se arrepintió porque no le vio ningún atractivo dirigir al tricolor solo hasta diciembre, además ya no tiene muchas aspiraciones políticas dentro del tricolor. En su momento levantó la mano el excandidato a la alcaldía de Culiacán y exlíder cenecista Faustino Hernández, pero tampoco le encuentra mucho atractivo; en cambio, los que siguen firmes en sus aspiraciones son el exalcalde Álvaro Ruelas y el exdiputado Marco Antonio Osuna.

Marco Antonio dice que espera que salga la convocatoria para registrarse, que cuenta con bastante apoyo de la militancia, y Álvaro condiciona su participación a que el presidente salga de una planilla de unidad, para evitar las confrontaciones en momentos que lo que se necesita es mucho trabajo para sacar al PRI adelante. Dice que no se debe excluir a nadie, incluso a los que simpatizan con Quirino Ordaz. Porque la presidenta interina Cinthia Valenzuela es mujer su relevo debe ser hombre y eso deja muy poco margen de maniobra, pero poco a poco han venido declinando los aspirantes al PRI, le hacen el feo porque ya no lo consideran redituable y muchos andan buscando colocarse en Morena.

Popurrí. Llegó la hora de Topolobampo, aparte que ayer el alcalde Gerardo Vargas y todos los funcionarios se volcaron a los festejos del Día de la Marina, desde hace tiempo se pusieron en marcha proyectos para desarrollar al puerto, se pretende darle una imagen de primerísima para colocarlo como el primer puerto mágico del país, y ayer se develó un mural del programa de pintado de viviendas de colores. Inicia también el Topolobampo Fest 2022, con conciertos y muestras gastronómicas.

BOX. Gerardo Fernández Noroña rehuyó el reto de pelear que le lanzó Mario Zamora, pero el senador mochitense debe llevar bastante tiempo echando guantes en el gimnasio por si le sale otro sayo.

"Lo más valioso que tiene Topo es su gente”, alcalde Gerardo Vargas