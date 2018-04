Le jalaron las orejas a Ronald Acuña, ayer

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Los cirujanos que rellenan nalgas deberían pagar porcentajes a Jennifer López”… La Pimpi.-Escribo desde Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- La pregunta de la semana…: Hace hoy 143 años de cuando ocurrió un hecho importante dentro de un récord de pitcheo que parece imbatible. El 26 de abril de 1875, el lanzador John Cassidy, del Brooklyn Atlantic, le ganó al New Haven 3-2, para igualar su marca 1-1. ¿Cuál fue ese récord que se impuso después?La respuesta…: Cassidy no ganó ni uno más en toda la temporada, y perdió otras 20 veces, para final de 1-21, o sea, porcentaje de victorias de 0.45, lo más bajo en la historia de las Grandes Ligas, con mínimo de 20 decisiones.¡Por fin, Ronald!.- El guaireño Ronald Acuña, quien debe haber jugado anoche con los Bravos en Cincinnati, fue citado en la tarde, apenas llegó al Great American Ball Park, para una laaaarga charla con el mánager Brian Snitker. Ellos dos solos en la oficina del jefe en el clubhouse. Lo que hablaron fue privado, solo ellos dos lo saben. Pero es fácil suponer que Snitker lo aconsejó acerca de la disciplina, porque el joven no ha sido nada fácil de domesticar. Por cierto, Ronald estuvo bateando en triple A, apenas para 185 hasta hace cuatro días, cuando comenzó a hacer tan buenos contactos, que subió a 232.Y este está alzao.- Hablando de perrerosos, el lanzador Matt Harvey está enguerrillado por considerar que el mánager Mickey Callaway lo insultó al enviarlo al bullpen el sábado. “¡Yo soy pitcher abridor!”, dijo ante los reporteros. Pero el 23 de septiembre del año pasado relevó frente a los Nationals. Harvey tiene marca de 0-2, 6.00, ha permitido 14 carreras en 16 innings y su última victoria fue el 9 de septiembre del año pasado.-o-o-o-o-Fui joven visionario… Tenía todos los vicios… Yatuni Lagueles.Sanciones para los Rojos.- Multaron a los Diablos Rojos por 250 mil pesos mexicanos, unos 12 mil 500 dólares, según informa Puro Beisbol. El presidente de la Liga Mexicana de Verano, Javier Salinas, informó que el presidente adjunto de ese equipo, Francisco Minjárez, está suspendido, y, sin embargo, ha ocupado el palco de la organización en varios juegos.Cosas de la cubanidad.- Como tantos cubanos llegan a Grandes Ligas ahora, se cuelan unos cuantos sin condiciones, quienes quedan libres muy pronto. Por ejemplo. Yasmani Tomás, Álex Guerrero y Dayán Viciedo. Es que vienen, poco observados por los scouts en competencias de alta calidad. Y Grandes Ligas es Grandes Ligas. Digo yo, ¿no?Parecen hoy rubias divas…pero es mentira, te digo…ven obsérvalas conmigo…mira: rubias, solo arriba…ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.