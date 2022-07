Le llueven acusaciones al “Químico”

Los regidores del PAS, América Carrasco y Reynaldo González, pusieron contra las cuerdas al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres en la sesión de cabildo de ayer. Los ediles, quienes se han distinguido del resto por ser críticos del gobierno morenista ante la falta de transparencia y rendición de cuentas, pidieron al “Químico” Benítez ser congruente con lo que declara sobre el caso de las luminarias que fueron adquiridas por más de 400 millones de pesos a una sola empresa, pues hay muchas inconsistencias y provoca más dudas cada vez que declara sobre el tema. De hecho, revelaron que aún faltan por entregar ocho de las 198 lámparas que fueron adquiridas para ser instaladas en la avenida Carlos Canseco, y ya existe un documento de recibido y sellado por parte del Ayuntamiento. El presidente municipal solo se limitó a darle la palabra a cada uno y escucharlos, para luego decirles que él contestará solo ante la autoridad correspondiente.

Y quien se subió al ring también fue el regidor de Morena, Roberto Rodríguez, quien le lanzó un gancho al hígado al “Químico” al tocar el tema de las finanzas del Instituto de Cultura. Le espetó que a medio año, el instituto encargado de organizar el carnaval se acabó el presupuesto de 120 millones de pesos, y su titular, José Ángel Tostado, no ha da cuentas de cómo y cuándo se gastó ese dinero. Criticó que los estados financieros de la paramunicipal no se encuentran en el portal de transparencia, como lo han hecho saber Benítez. Ayer trascendió que Tesorería había depositado 4 millones de pesos para pago de sueldo en la institución, versión que regidores consultados no confirmaron.

En otro embrollo en el que está metido el alcalde mazatleco es por el caso del canadiense detenido presuntamente por ser un pederasta. En la entrevista banquetera de la mañana de ayer, Benítez aseguró que el canadiense sí es pederasta. “Si me equivoqué –dijo–, pues ni modo. Pero yo prefiero defender a los niños y a las niñas aunque me demanden”. Aseguró que tiene pruebas de que el extranjero fue detenido en Florida y de que sí es pederasta. “Yo no voy a permitir que ponga en riesgo a los niños mazatlecos”, expresó en su defensa ante la declaración de una activista de que interpondría una demanda penal por el delito de difamación en contra del presidente municipal. Veremos qué procede primero, si la demanda por la compra millonaria de luminarias o el pleito que trae con un canadiense.

Integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) andan muy activos en el sur del estado. Esta semana han inaugurado dos oficinas de gestoría. Una en Mazatlán y la segunda en la ciudad de Escuinapa. Aarón Flores Estrada, quien funge como delegado del partido en el sur del estado, dijo que la visita a Escuinapa fue para informarles a su militancia que como partido están en el resurgimiento y relanzamiento del PRD. Claro está que se están preparando para la jornada electoral que se desarrollará en el 2024, donde habrá elecciones federales y municipales en la entidad. Veremos si este partido recobra fuerza o termina por extinguirse.