Le piden cuentas a exdirectora del Acuario Mazatlán

Le piden cuentas. El nombre de la exdirectora del Acuario Mazatlán Milay Quintero es uno de los nombres más mencionados durante la campañas electorales y no precisamente por alguna aspiración política. Algunos candidatos han exigido que la exfuncionaria rinda cuentas sobre el colapso del tiburonario que se suscitó cuando ella dirigía el recinto marino. Ayer, el panista y expresidente municipal Carlos Felton González refirió que después de la aparición de una grabación en la que, supuestamente se le escucha instruir a los buzos del acuario qué decir en las comparecencias de investigación, no hay razones para que la Fiscalía no la requiera para abundar la investigación en torno al colapso del tiburonario apenas a un mes de haber sido inaugurado.

Con ganas. El anuncio de la posible visita que hará el presidente de la República, Enrique Peña Nieto a Sinaloa, genera mucha alegría a los sectores de Mazatlán. Y es que, aun cuando el mandatario estaría solo en Culiacán, entre los mazatlecos se genera la expectativa de más inversiones. Y no es para menos. El primer mandatario de México ha prometido recursos para dos principales proyectos de infraestructura:el dragado del canal de navegación y la sustitución del pavimento del malecón. Ambas obras potenciarían la economía del destino portuario. Peña Nieto podría llegar el 26 de junio y, entonces se sabría si habrá más para Mazatlán.

Cloaca destapada. Desde el 2 de enero pasado, la Dirección de Vialidad y Transporte del Estado ha sido blanco de señalamientos por casos de corrupción. Desde emplacamiento de vehículos con reporte de robo, expedición de licencias de conductor con datos y fotografías falsas, y recientemente la revisión al servicio de transporte público urbano, que ha estado en el blanco de las críticas por los aparatosos accidentes y peleas entre choferes que han protagonizado. Estos y otros casos han originado que se hayan iniciado tres investigaciones por diferentes instancias. Una es la Auditoría Superior del Estado; otra la Fiscalía General, luego de las denuncias formales presentadas por el Ejecutivo Estatal, y la Secretaría de Transparencia, a la que el gobernador Quirino Ordaz ha instruido para que vaya a fondo en las revisiones, para que haya una limpieza profunda en la dependencia y se deslinden responsabilidades a los servidores públicos que hayan cometido algún acto de corrupción. Octavio Ruiz Fonseca, director de Vialidad y Transporte, está parado en un barril de pólvora a punto de explotar, y la instrucción que recibió el mandatario estatal en los casi cuatro meses que lleva en el cargo, es transparentar y eficientar los procesos internos, y poner orden y terminar con estas malas prácticas. Vaya que el resto es bastante grande.

Clima tenso. Pudiera decirse que la contienda electoral se ha realizado con relativa calma. Sin embargo, algunos candidatos cuentan situaciones muy diferentes. La candidata de la coalición Todos por México a la diputación local del Distrito 22, la priista Betty Bonel, ha mencionado que las campañas electorales no han sido tan calmadas, y que por el contrario, se ha dado la guerra sucia, el golpeteo interno, el vandalismo electoral con la destrucción de material propagandístico y otras manifestaciones de la poca cultura democrática de los mexicanos.