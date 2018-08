Le pido a Dios no darme más de lo que necesito

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “En aquella escuela ya no dan clases de sexo. Ahora enseñan a los muchachos cómo evitarlo”… La Pimpi.-NO PUEDO CONTESTARLES si no informan desde dónde escriben. Lo siento. Hoy y mañana son Días del Correo.Mariano Inzunza, de Mazatlán, pregunta…: “Ud. que trata tanto las sumas que han ganado o ganan los bigleaguer, ¿no siente envidia?, porque, creo, sus honorarios son muy bajos”.Amigo Yano…: Son muy bajos, pero no necesito más. Ni deseo el enorme trabajo que es cuidar millones de dólares. Mis ingresos me alcanzan para ir al automercado cada semana, invitar a mis amigos a comer una o dos veces por mes, para ayudar a quien lo necesite, para mantener decente el apartamento y para pagar médicos y medicinas. ¿Para qué más? Un dólar más sería exceso. Le he pedido siempre a Dios que me provea solo de eso, de lo que necesito, ni más ni menos.Zerafín Fernández, de Mexicali, pregunta…: “¿Cuál es su roster de todos los tiempos?”Amigo Fino…: Cinco abridores: Cy Young, Walter Johnson, Warren Spahn, Christy Mathewson, Sandy Koufax. Cinco relevistas: Mariano Rivera, Lee Smith, Trevor Hoffman, John Franco, Steve Carlton. Seis outfielders: Babe Ruth, Willie Mays, Hank Aaron, Joe DiMaggio, Roberto Clemente, Mickey Mantle. Siete infielders: Honus Wagner, Álex Rodríguez, Pete Rose, Rogers Hornsby, Brooks Robinson, Lou Gehrig, Derek Jeter. Dos catchers: Johnny Bench, Yogi Berra. Mánager: Tony La Russa... Cinco coaches…: Oswaldo Virgil, padre; Bob Watson, Charley Lau, Dave Duncan, Jeff Torborg. El problema es a quiénes sientas para hacer la alineación.José M. Ugarte M., de Maracay, pregunta…: “¿Por qué a Tony La Russa le acreditan el llamado bullpen moderno, fue porque en su época de mánager coincidió con este hecho o hizo algo en especial?”.Amigo Pepe…: El nuevo manejo del bullpen no fue un invento, sino un proceso. Mánager y coaches estaban seguros de que con mejores relevistas y con mayor uso de ellos, lógicamente habría mayor oportunidad de ganar los juegos. Por eso, poco a poco, experimentando a diario, transformaron, no solo el uso, sino también la calidad de los relevistas. Además de La Russa, uno que asombró al mundo del beisbol, por cómo manejaba a los relevistas de los Yankees, fue Lou Piniella.William Pereira, de Valencia, pregunta…: “¿Cuántos han sido la mayor cantidad de candidatos elevados al Hall de la Fama de Cooperstown en un año?”.Amigo Will…: En 2006 fueron elevados 18.Édgar Morales, de Talca, Chile, pregunta...: “Este año Manny Machado podría ser el pelotero de la Liga Nacional con mejor promedio al bate, más jonrones y más carreras impulsada, sin ser triple coronado, ¿ha ocurrido esto antes?Amigo Edyo…: No ha ocurrido.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.