Le ‘roban’ la noche. En el primer informe de gobierno del alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez, los aplausos fueron para el mandatario del estado, Quirino Ordaz Coppel, quien hizo acto de presencia pero no dirigió palabras a la ciudadanía. El afecto de la ciudadanía que tanto presume no se dejó ver en la asistencia, ya que esta empezó a llegar después de que Pucheta diera los pormenores de su año de gestiones al frente del municipio. La gente acudió, pero a escuchar a la banda Los Recoditos, que cerró el evento. El alcalde ha presumido que no hay mazatlecos de primera ni de segunda, palabras que el viento se llevó porque anoche puesto que los mazatlecos estuvieron de pie, separados por vallas metálicas de los funcionarios estatales, municipales y federales, quienes escucharon el informe sentados, por lo que se vio claramente la diferencia entre ambos extremos.

Les pegan en el bolsillo. La Navidad se acerca y los comerciantes que se instalan en la cancha y plazuela de la colonia Benito Juárez ven un panorama poco alentador para sus bolsillos. Y es que en años anteriores comenzaban a vender desde el 11 de diciembre para tener tiempo y que la gente se diera espacio para visitarlos. Esta vez, es hora que no logran acomodarse al 100 por ciento debido a que los trabajos de rehabilitación continúan, pese a que el gobierno municipal se comprometió a liberar el espacio el 30 de noviembre. Los vendedores planean instalarse este miércoles, pues existe la promesa de que ese día la constructora terminará la obra. Si no fallan los planes, tendrán cinco días para generar las ventas, de lo contrario, tendrán una Navidad poco gratificante debido al retraso en la obra.

Hace esperar al pueblo. El alcalde de Concordia, Felipe Garzón, inició su primer informe de labores una hora tarde. Los concordenses e invitados tuvieron que esperar al mandatario, quien luego de exhibir un video de las obras, hizo uso de la voz. En un breve discurso reiteró una y otra vez que las obras que se desarrollaron se dieron con el apoyo del gobernador Quirino Ordaz Coppel, su amigo. Habló de 92 millones de pesos que se invirtieron, donde se incluye mejorar el Hospital Integral, institución que pertenece a la Secretaría de Salud, del gobierno de Sinaloa, no del municipio. Presumió finanzas sanas, que no le deben a nadie, no ocupó préstamos para cubrir sueldos y aguinaldos. Pero en el rubro de seguridad se concretó a decir que sea está trabajando, que es una asignatura pendiente y que ya tienen más patrullas.

La apuntada. A quien se le ha visto muy puesta para candidatearse en las próximas elecciones es a la actual diputada federal por representación proporcional Martha Tamayo Morales, quien ya levantó la mano y se dijo dispuesta a ocupar o buscar cualquier cargo de elección popular que su partido le pida o le permita. Lo interesante aquí sería analizar el trabajo que ha desempeñado, tanto legislativo en su actual cargo como en los demás que ha ocupado dentro de la burocracia durante tantos años y que hasta ahora se le califica como su gran mérito el haber firmado el documento que expulsó a la maestra Elba Esther Gordillo del PRI, por lo que busca ser considerada una carta para el 2018. El tricolor deberá elegir bien a los cuadros femeninos que lanzará al ruedo en esta elección, que es una de las más difíciles que tienen, tanto en el ámbito local como en el federal.