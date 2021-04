Le saca Morena y Rocha a debatir con Mario Zamora, asegura Alejandro Moreno

Cascabel al gato. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, estuvo en Sinaloa. Vino y le puso cascabel al gato. En uno de los encuentros en los que participó, aseguró que Morena le teme a un debate. Tienen miedo de debatir con Mario Zamora, candidato a gobernador por el PRI, PAN y PRD, porque quedarían exhibidos de todo el daño que le han provocado al país, a Sinaloa a los sectores y ciudadanía. Moreno acompañó a Zamora en su gira por los municipios de Ahome, Guasave y Culiacán. Tradicionalmente, la visita de un líder nacional de partidos políticos en plena campaña es considerada como “tiempo muerto”. Pero ahora parece ser que Moreno se ajustó a la agenda del candidato a gobernador y se fue al norte en la gira y remató en la capital del estado. Quienes integran la alianza PRI, PAN y PRD afirman que están creciendo electoralmente. La percepción también coincide. Los números que ellos internamente manejan, también. Pero también lo cierto es que la “marca” Morena sigue presente. Pero a diferencia de antes de la elección del 2018, ahora los sinaloenses ya probaron lo que es Morena como gobierno. Los principales municipios de Sinaloa están gobernados por Morena. Los diputados locales morenistas tienen mayoría en el Congreso del Estado y la representación sinaloense en la Cámara de Diputados es totalmente de Morena. Suficiente para que los sinaloenses ya hayan probado de qué están hechos y como son los morenistas. Y la elección del 6 de junio es sin duda la calificación que habrán de recibir.

Exportaciones de camarón, en riesgo. Cuando un gobierno ignora lo que es la actividad pesquera. Cuando se nombra como titular a quien no sabe nada de la actividad, es fácil entender que va al fracaso. En los últimos dos años, la Sagarpa, a través de Conapesca no pudo, no supo o no quiso atender la capacitación para la operación de los excluidores de tortugas en la flota camaronera. Desde hace mucho, Estados Unidos ha mantenido en alto la espada para tener elementos que permitan cancelar las exportaciones de camarón mexicano. El pretexto de siempre era la depredación de la tortuga. Tal y como está la amenaza contra el atún mexicano. Esa por la depredación de delfines. Para el líder de la Unión de Armadores del Pacífico, Ricardo Michel, se dio una desatención de parte del Gobierno. Ahora solo se dedicó a repartir dinero a los pescadores y no supervisó si se daban las capacitaciones para el uso de excluidores. Antes se otorgaba el apoyo pero se tenía que cumplir con la capacitación. Hay, eso sí, y lo reconoce Michel, una responsabilidad compartida. También les toca parte a los pescadores. Ahora, Estados Unidos advirtió que en mayo pudiera decretarse un cierre de fronteras al camarón mexicano. Significa simplemente la estocada final a la actividad pesquera, sentenció Michel. “Tarde pero sin sueño comenzaron los cursos de capacitación para el uso de excluidores”, comentó Michel, y dijo, “esperemos que estemos a tiempo para evitar el cierre del mercado”. Recordó que Estados Unidos es el principal mercado al que se exporta el camarón mexicano. Eso pasa cuando se improvisa y se desconoce lo que es verdaderamente y la importancia de la actividad pesquera en México. A descargo de Morena que en dos años no ha hecho nada en materia pesquera, tampoco otros gobiernos lo han hecho y han abandonado prácticamente a su suerte al sector pesquero nacional.