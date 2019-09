Le toca la hora a Morena

En medio de confrontaciones fratricidas, Morena ya está inmersa en el proceso de elección de los dirigentes nacional y estatal, y aunque inicialmente se daba por descontado que el dirigente nacional sería el diputado federal Mario Delgado, ahora ni siquiera se han registrado candidatos y tampoco se ha definido el método de elección.

En Sinaloa, las diversas corrientes morenistas están más ocupadas en confrontarse con los alcaldes de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; de Mazatlán, Guillermo Benítez, y de Ahome, Guillermo Chapman.

Desde principios del 2019 la dirigencia estatal está acéfala después de la salida de Raúl Elenes, y en Ahome la presidencia la ocupa José Borunda, pero los líderes de grupos se brincan las trancas a cada rato.

Hace unos cuantos días el presidente Andrés Manuel López Obrador intentó sofocar las rebeliones que se dieron por las presidencias de la Cámara de Diputados y la de senadores, y aprovechó la oportunidad para recomendarles a los morenistas que para evitar el divisionismo eligieran al dirigente nacional a través de encuestas, pero luego una corriente con bastante fuerza rechazó esta propuesta, por lo que aún no se define cómo se elegirá.

Está previsto que la elección en Sinaloa se efectúa el 12 de octubre y la nacional el 22 de noviembre y en la medida que se acerquen las fechas fatales también aumentarán las confrontaciones entre las tribus y militantes. Las cabezas visibles del pleito son Ricardo Monreal y Yeicold Polevnski.



Popurrí. Confirmado, el gobernador Quirino Ordaz efectuará hoy una gira por el municipio de El Fuerte que gobierna la alcaldesa Nubia Ramos. Tiene programado dar un banderazo de inicio de obras de agua potable y drenaje en Campo Esperanza a las 11 horas, luego en el Club de Leones de la cabecera municipal a las 12:15 y a las 12:40 hará una supervisión a las instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores del municipio.

El alcalde Billy Chapman; el gerente de Japama, Aarón Blake, y varios integrantes del gabinete municipal salieron ayer a reconocer que el socavón en el que cayó y murió un trabajador de PASA estaba reportado desde 2018; sin embargo, solo sabían que había una fuga de drenaje, no un hueco tan profundo. No se reparó porque no llegaron los recursos del Fonden.

Dicen que asumen la responsabilidad que les corresponde, pero además aprovecharon para contraatacar y acusar que administraciones anteriores recibieron sumas millonarias y no las invirtieron en la reparación del sistema de drenaje destrozado que dejaron de herencia.

Por cierto, que aparte de este lamentable deceso, se puede decir que salimos bien librados porque después de las lluvias iniciales, de pronto “Lorena” cambió su trayectoria, cesó de llover en la ciudad y de pronto brilló el sol en todo su esplendor. El clima es impredecible.



PLANTA. Paso a pasito se va imponiendo la idea de la construcción de la planta de fertilizantes, a pesar de la fuerte oposición del colectivo Aquí No. Directivos de las organizaciones empresariales y Codesin la apoyan y se van destrabando los permisos ambientales. Hay que está pendientes.