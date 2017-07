Le urge alguien que lo ponga al día de todo...

¡Atención! Un jefe de prensa eficiente requiere el alcalde de Navolato, ya que desconocía el enfrentamiento ocurrido en la sindicatura de Villa Unión, donde murieron 19 personas. Al cuestionar al edil sobre el hecho, dijo desconocer la situación y comenzó a preguntarle al reportero sobre lo ocurrido. Interesados en darle a conocer los hechos de mayor relevancia en el estado y país, favor de comunicarse al Palacio Municipal y dejar su currículum, al Tel. 044 672 727 0933.Si amas la naturaleza, tienes amplio conocimiento en plantas y animales y sabes cómo transmitir dichos conocimientos, esta chamba te cae de lujo. El departamento de Ecología en Guasave está buscando con desesperación a personas como tú, para que la sociedad se empape de amor a la naturaleza y los basureros clandestinos se acaben. Interesados en el trabajo echar la llamada al 872 1536, directamente con María de los Ángeles Verduzco, chaca del departamento.Se está solicitando a ingenieros que tengan un gran conocimiento sobre la superficie de la tierra y las mediciones de esta misma para que le dé una manita tanto al director de Obras y Servicios Públicos de Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto Mata, como al director de Protección Civil, Luis Alberto Gastélum Camacho. Y es que dijeron que para el 20 del mes anterior quedarían terminados los trabajos de desazolve en el arroyo El Zopilote, que está ubicado en la ciudad de Guamúchil; sin embargo, es tiempo que no terminan, argumentando que no están las condiciones para hacer este jale, que el terreno no está en condiciones, etc, mientras que por otro lado la temporada de lluvias está aún más cerca. Y quienes han dado de grito en el cielo son los vecinos de las colonias aledañas a este arroyo, pues temen que por desinterés de las autoridades puedan sufrir en caso de alguna fuertes lluvias. Es por esto de la urgencia para que se pongan inmediatamente a chambear; los gastos han de correr por la dirección de Obras y Servicios Públicos. Mayor información comunicarse al 673 732 0638.La clínica hospital del Issste en Los Mochis se está organizando pa’ contratar a dos o tres chalanes que con una especie de columpio suban y bajen gente del segundo piso a la planta baja y viceversa que tengan algún jale en el edificio de salud, mientras que se corrige la vieja necesidad de que el hospital cuente con un elevador. Si alguien quiere hacerla de sube y baja, porfa échele la llamada al ‘dire’ del nosocomio, Mario Soto, al 01 668 812 8416.Una semana tiene que terminaron los trabajos en las casas para familias de escasos recursos en el fraccionamiento Palmar, y algunas ya fueron saqueadas por los ladrones. Se llevaron cableado, protecciones, ventanas y puertas, y también están vandalizadas. El complejo de viviendas fue creado para beneficiar a los mazatlecos que no tienen opciones de crédito con Infonavit. El Invies con aportaciones del gobierno federal, estatal y de los propios beneficiarios crearon este proyecto que hace una semana se vio cristalizado y el pasado viernes entregaron las llaves a los primeros beneficiarios. Algunos habitantes han optado por solicitar guardias de seguridad, ya que la vigilancia policial dicen es muy escasa. Quienes quieran entrarle a la chamba de guardia pueden contactar con la señora Ana Margarita, al teléfono 669 102 5727.